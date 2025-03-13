CotationsSections
Devises / PHAR
PHAR: Pharming Group N.V. - ADS, each representing 10

14.74 USD 0.88 (6.35%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PHAR a changé de 6.35% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 14.59 et à un maximum de 14.88.

Suivez la dynamique Pharming Group N.V. - ADS, each representing 10. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
14.59 14.88
Range Annuel
7.31 15.61
Clôture Précédente
13.86
Ouverture
14.68
Bid
14.74
Ask
15.04
Plus Bas
14.59
Plus Haut
14.88
Volume
36
Changement quotidien
6.35%
Changement Mensuel
7.51%
Changement à 6 Mois
79.54%
Changement Annuel
83.79%
