FiyatlarBölümler
Dövizler / PGY
Geri dön - Hisse senetleri

PGY: Pagaya Technologies Ltd - Class A

42.30 USD 1.51 (3.45%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PGY fiyatı bugün -3.45% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 41.52 ve Yüksek fiyatı olarak 44.67 aralığında işlem gördü.

Pagaya Technologies Ltd - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PGY haberleri

Günlük aralık
41.52 44.67
Yıllık aralık
8.21 44.99
Önceki kapanış
43.81
Açılış
44.06
Satış
42.30
Alış
42.60
Düşük
41.52
Yüksek
44.67
Hacim
11.650 K
Günlük değişim
-3.45%
Aylık değişim
21.48%
6 aylık değişim
304.40%
Yıllık değişim
300.95%
21 Eylül, Pazar