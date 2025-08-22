Devises / PGY
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
PGY: Pagaya Technologies Ltd - Class A
42.30 USD 1.51 (3.45%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PGY a changé de -3.45% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 41.52 et à un maximum de 44.67.
Suivez la dynamique Pagaya Technologies Ltd - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PGY Nouvelles
- Pagaya Technologies Ltd. (PGY) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- 9 Under-the-Radar AI Stocks to Buy Now
- Is Bankinter (BKNIY) Outperforming Other Finance Stocks This Year?
- Le président de Pagaya Technologies Sanjiv Das vend des actions pour 540.408€
- Pagaya Technologies president Das Sanjiv sells $540k in stock
- Le directeur financier de Pagaya (PGY) Perros vend des actions pour 469.282€
- Pagaya (PGY) CFO Perros sells $469k in shares
- Pagaya technologies director Rosen sells shares worth $571k
- Here's Why You Should Add AIG Stock to Your Portfolio Now
- L’action Pagaya atteint un sommet de 52 semaines à 41,62 USD
- Pagaya stock hits 52-week high at 41.62 USD
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Pagaya Stock?
- Pagaya Becomes Profitable: How to Play This Fintech Innovator?
- Guidewire Stock Soars 20%, Reaches An All-Time High On Exceptional Earnings; Clears Technical Benchmark, Hitting 80-Plus RS Rating
- Guidewire Stock Soars 20%, Sets Record High On Earnings; Clears Technical Benchmark, Hitting 80-Plus RS Rating
- Marsh & McLennan Broadens Footprint in Nashville With Robins Deal
- Enhance Portfolio Returns With These 4 Top-Performing Liquid Stocks
- Is Pagaya Technologies Ltd. (PGY) Outperforming Other Finance Stocks This Year?
- Pagaya Technologies Ltd. (PGY) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Best Momentum Stocks to Buy for August 27th
- New Strong Buy Stocks for August 27th
- Will Pagaya's AI-Driven Model Support Its Growth Momentum?
- Earnings Estimates Rising for Pagaya Technologies Ltd. (PGY): Will It Gain?
- Zoom Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Ubiquiti, MINISO Group And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
Range quotidien
41.52 44.67
Range Annuel
8.21 44.99
- Clôture Précédente
- 43.81
- Ouverture
- 44.06
- Bid
- 42.30
- Ask
- 42.60
- Plus Bas
- 41.52
- Plus Haut
- 44.67
- Volume
- 11.650 K
- Changement quotidien
- -3.45%
- Changement Mensuel
- 21.48%
- Changement à 6 Mois
- 304.40%
- Changement Annuel
- 300.95%
20 septembre, samedi