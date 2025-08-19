КотировкиРазделы
Валюты / PGY
PGY: Pagaya Technologies Ltd - Class A

41.59 USD 0.36 (0.86%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PGY за сегодня изменился на -0.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.60, а максимальная — 42.15.

Следите за динамикой Pagaya Technologies Ltd - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
40.60 42.15
Годовой диапазон
8.21 42.20
Предыдущее закрытие
41.95
Open
42.11
Bid
41.59
Ask
41.89
Low
40.60
High
42.15
Объем
3.741 K
Дневное изменение
-0.86%
Месячное изменение
19.44%
6-месячное изменение
297.61%
Годовое изменение
294.22%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.