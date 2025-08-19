Валюты / PGY
PGY: Pagaya Technologies Ltd - Class A
41.59 USD 0.36 (0.86%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PGY за сегодня изменился на -0.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.60, а максимальная — 42.15.
Следите за динамикой Pagaya Technologies Ltd - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PGY
- Pagaya Technologies president Das Sanjiv sells $540k in stock
- Pagaya (PGY) CFO Perros sells $469k in shares
- Pagaya technologies director Rosen sells shares worth $571k
- Here's Why You Should Add AIG Stock to Your Portfolio Now
- Акции Pagaya достигли 52-недельного максимума в $41,62
- Pagaya stock hits 52-week high at 41.62 USD
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Pagaya Stock?
- Pagaya Becomes Profitable: How to Play This Fintech Innovator?
- Guidewire Stock Soars 20%, Reaches An All-Time High On Exceptional Earnings; Clears Technical Benchmark, Hitting 80-Plus RS Rating
- Guidewire Stock Soars 20%, Sets Record High On Earnings; Clears Technical Benchmark, Hitting 80-Plus RS Rating
- Marsh & McLennan Broadens Footprint in Nashville With Robins Deal
- Enhance Portfolio Returns With These 4 Top-Performing Liquid Stocks
- Is Pagaya Technologies Ltd. (PGY) Outperforming Other Finance Stocks This Year?
- Pagaya Technologies Ltd. (PGY) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Best Momentum Stocks to Buy for August 27th
- New Strong Buy Stocks for August 27th
- Will Pagaya's AI-Driven Model Support Its Growth Momentum?
- Earnings Estimates Rising for Pagaya Technologies Ltd. (PGY): Will It Gain?
- Zoom Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Ubiquiti, MINISO Group And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- INOD vs. PGY: Which AI-Powered Data Play Should You Buy Now?
- Pagaya Technologies: Unbelievably Cheap After Big Rally (NASDAQ:PGY)
- Dave: Richly Priced In A Competitive Space (NASDAQ:DAVE)
- Pagaya : Profitability Inflection And Scalable Product Expansion (NASDAQ:PGY)
- Pagaya Technologies (PGY): The Quiet AI Powerhouse In Fintech You Might Be Overlooking
Дневной диапазон
40.60 42.15
Годовой диапазон
8.21 42.20
- Предыдущее закрытие
- 41.95
- Open
- 42.11
- Bid
- 41.59
- Ask
- 41.89
- Low
- 40.60
- High
- 42.15
- Объем
- 3.741 K
- Дневное изменение
- -0.86%
- Месячное изменение
- 19.44%
- 6-месячное изменение
- 297.61%
- Годовое изменение
- 294.22%
