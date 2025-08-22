KurseKategorien
PGY
PGY: Pagaya Technologies Ltd - Class A

43.81 USD 1.86 (4.43%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PGY hat sich für heute um 4.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42.40 bis zu einem Hoch von 44.99 gehandelt.

Verfolgen Sie die Pagaya Technologies Ltd - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
42.40 44.99
Jahresspanne
8.21 44.99
Vorheriger Schlusskurs
41.95
Eröffnung
42.50
Bid
43.81
Ask
44.11
Tief
42.40
Hoch
44.99
Volumen
5.838 K
Tagesänderung
4.43%
Monatsänderung
25.82%
6-Monatsänderung
318.83%
Jahresänderung
315.26%
