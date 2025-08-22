Währungen / PGY
PGY: Pagaya Technologies Ltd - Class A
43.81 USD 1.86 (4.43%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PGY hat sich für heute um 4.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42.40 bis zu einem Hoch von 44.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pagaya Technologies Ltd - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PGY News
- Is Bankinter (BKNIY) Outperforming Other Finance Stocks This Year?
- Pagaya Technologies: Präsident Sanjiv Das verkauft Aktien im Wert von 540.000 $
- Pagaya Technologies president Das Sanjiv sells $540k in stock
- Pagaya: Finanzvorstand verkauft Aktien im Wert von 469.000 $
- Pagaya (PGY) CFO Perros sells $469k in shares
- Pagaya Technologies: Direktorin Rosen veräußert Aktien im Wert von 571.000 US-Dollar
- Pagaya technologies director Rosen sells shares worth $571k
- Here's Why You Should Add AIG Stock to Your Portfolio Now
- Pagaya-Aktie auf neuem 52-Wochen-Hoch
- Pagaya stock hits 52-week high at 41.62 USD
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Pagaya Stock?
- Pagaya Becomes Profitable: How to Play This Fintech Innovator?
- Guidewire Stock Soars 20%, Reaches An All-Time High On Exceptional Earnings; Clears Technical Benchmark, Hitting 80-Plus RS Rating
- Guidewire Stock Soars 20%, Sets Record High On Earnings; Clears Technical Benchmark, Hitting 80-Plus RS Rating
- Marsh & McLennan Broadens Footprint in Nashville With Robins Deal
- Enhance Portfolio Returns With These 4 Top-Performing Liquid Stocks
- Is Pagaya Technologies Ltd. (PGY) Outperforming Other Finance Stocks This Year?
- Pagaya Technologies Ltd. (PGY) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Best Momentum Stocks to Buy for August 27th
- New Strong Buy Stocks for August 27th
- Will Pagaya's AI-Driven Model Support Its Growth Momentum?
- Earnings Estimates Rising for Pagaya Technologies Ltd. (PGY): Will It Gain?
- Zoom Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Ubiquiti, MINISO Group And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- INOD vs. PGY: Which AI-Powered Data Play Should You Buy Now?
Tagesspanne
42.40 44.99
Jahresspanne
8.21 44.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 41.95
- Eröffnung
- 42.50
- Bid
- 43.81
- Ask
- 44.11
- Tief
- 42.40
- Hoch
- 44.99
- Volumen
- 5.838 K
- Tagesänderung
- 4.43%
- Monatsänderung
- 25.82%
- 6-Monatsänderung
- 318.83%
- Jahresänderung
- 315.26%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K