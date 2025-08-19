货币 / PGY
PGY: Pagaya Technologies Ltd - Class A
40.50 USD 1.09 (2.62%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PGY汇率已更改-2.62%。当日，交易品种以低点40.48和高点42.03进行交易。
关注Pagaya Technologies Ltd - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
40.48 42.03
年范围
8.21 42.20
- 前一天收盘价
- 41.59
- 开盘价
- 41.20
- 卖价
- 40.50
- 买价
- 40.80
- 最低价
- 40.48
- 最高价
- 42.03
- 交易量
- 3.415 K
- 日变化
- -2.62%
- 月变化
- 16.31%
- 6个月变化
- 287.19%
- 年变化
- 283.89%
