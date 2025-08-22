Divisas / PGY
PGY: Pagaya Technologies Ltd - Class A
41.95 USD 0.36 (0.87%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PGY de hoy ha cambiado un 0.87%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 39.50, mientras que el máximo ha alcanzado 42.27.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Pagaya Technologies Ltd - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- El presidente de Pagaya Technologies, Sanjiv Das, vende acciones por 540.000 dólares
- Pagaya Technologies president Das Sanjiv sells $540k in stock
- CFO de Pagaya (PGY) vende acciones por 469.282 dólares
- Pagaya (PGY) CFO Perros sells $469k in shares
- Directora de Pagaya Technologies, Rosen, vende acciones por valor de 571.000 dólares
- Pagaya technologies director Rosen sells shares worth $571k
- Here's Why You Should Add AIG Stock to Your Portfolio Now
- Acciones de Pagaya alcanzan un máximo de 52 semanas a 41.62 USD
- Las acciones de Pagaya alcanzan un máximo de 52 semanas a 41,62 dólares
- Pagaya stock hits 52-week high at 41.62 USD
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Pagaya Stock?
- Pagaya Becomes Profitable: How to Play This Fintech Innovator?
- Guidewire Stock Soars 20%, Reaches An All-Time High On Exceptional Earnings; Clears Technical Benchmark, Hitting 80-Plus RS Rating
- Guidewire Stock Soars 20%, Sets Record High On Earnings; Clears Technical Benchmark, Hitting 80-Plus RS Rating
- Marsh & McLennan Broadens Footprint in Nashville With Robins Deal
- Enhance Portfolio Returns With These 4 Top-Performing Liquid Stocks
- Is Pagaya Technologies Ltd. (PGY) Outperforming Other Finance Stocks This Year?
- Pagaya Technologies Ltd. (PGY) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Best Momentum Stocks to Buy for August 27th
- New Strong Buy Stocks for August 27th
- Will Pagaya's AI-Driven Model Support Its Growth Momentum?
- Earnings Estimates Rising for Pagaya Technologies Ltd. (PGY): Will It Gain?
- Zoom Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Ubiquiti, MINISO Group And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- INOD vs. PGY: Which AI-Powered Data Play Should You Buy Now?
Rango diario
39.50 42.27
Rango anual
8.21 42.27
- Cierres anteriores
- 41.59
- Open
- 41.20
- Bid
- 41.95
- Ask
- 42.25
- Low
- 39.50
- High
- 42.27
- Volumen
- 9.235 K
- Cambio diario
- 0.87%
- Cambio mensual
- 20.48%
- Cambio a 6 meses
- 301.05%
- Cambio anual
- 297.63%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B