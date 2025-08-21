통화 / PGY
PGY: Pagaya Technologies Ltd - Class A
42.30 USD 1.51 (3.45%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PGY 환율이 오늘 -3.45%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 41.52이고 고가는 44.67이었습니다.
Pagaya Technologies Ltd - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
41.52 44.67
년간 변동
8.21 44.99
- 이전 종가
- 43.81
- 시가
- 44.06
- Bid
- 42.30
- Ask
- 42.60
- 저가
- 41.52
- 고가
- 44.67
- 볼륨
- 11.650 K
- 일일 변동
- -3.45%
- 월 변동
- 21.48%
- 6개월 변동
- 304.40%
- 년간 변동율
- 300.95%
20 9월, 토요일