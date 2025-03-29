FiyatlarBölümler
Dövizler / PFBC
Geri dön - Hisse senetleri

PFBC: Preferred Bank - Common Stock

92.21 USD 1.35 (1.44%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PFBC fiyatı bugün -1.44% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 91.86 ve Yüksek fiyatı olarak 93.12 aralığında işlem gördü.

Preferred Bank - Common Stock hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PFBC haberleri

Günlük aralık
91.86 93.12
Yıllık aralık
71.90 99.78
Önceki kapanış
93.56
Açılış
93.04
Satış
92.21
Alış
92.51
Düşük
91.86
Yüksek
93.12
Hacim
112
Günlük değişim
-1.44%
Aylık değişim
-1.33%
6 aylık değişim
11.15%
Yıllık değişim
15.62%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
Cari Hesap
Açıklanan
Beklenti
$​-406.051 B
Önceki
$​-450.170 B
13:00
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
4.04 M
Önceki
4.01 M
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-2.0%
Önceki
2.0%
16:35
USD
Fed Başkanı Powell Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
2 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.641%