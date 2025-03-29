КотировкиРазделы
Валюты / PFBC
Назад в Рынок акций США

PFBC: Preferred Bank - Common Stock

92.21 USD 1.35 (1.44%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PFBC за сегодня изменился на -1.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 91.86, а максимальная — 93.12.

Следите за динамикой Preferred Bank - Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости PFBC

Дневной диапазон
91.86 93.12
Годовой диапазон
71.90 99.78
Предыдущее закрытие
93.56
Open
93.04
Bid
92.21
Ask
92.51
Low
91.86
High
93.12
Объем
112
Дневное изменение
-1.44%
Месячное изменение
-1.33%
6-месячное изменение
11.15%
Годовое изменение
15.62%
23 сентября, вторник
12:30
USD
Счет текущих операций
Акт.
Прог.
$​-406.051 млрд
Пред.
$​-450.170 млрд
13:00
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.04 млн
Пред.
4.01 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-2.0%
Пред.
2.0%
16:35
USD
Выступление председателя ФРС Пауэлла
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 2-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.641%