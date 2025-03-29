Валюты / PFBC
PFBC: Preferred Bank - Common Stock
92.21 USD 1.35 (1.44%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PFBC за сегодня изменился на -1.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 91.86, а максимальная — 93.12.
Следите за динамикой Preferred Bank - Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PFBC
- Why Preferred Bank (PFBC) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- Preferred Bank (PFBC)'s Technical Outlook is Bright After Key Golden Cross
- Preferred Bank (PFBC) Stock: A Buy Despite Muted EPS Growth
- Preferred Bank Analysts Boost Their Forecasts After Better-Than-Expected Q2 Earnings - Preferred Bank (NASDAQ:PFBC)
- Preferred Bank stock price target raised by DA Davidson to $108
- Company News for Jul 22, 2025
- Preferred Bank (PFBC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Preferred Bank's Profits Jump in Q2 After Stock Buybacks
- Preferred Bank PFBC Q2 2025 Earnings Transcript
- Earnings call transcript: Preferred Bank’s Q2 2025 earnings beat expectations
- Preferred Bank shares surge after beating Q2 earnings expectations
- Here's What Key Metrics Tell Us About Preferred Bank (PFBC) Q2 Earnings
- Preferred Bank (PFBC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Preferred Bank earnings beat by $0.09, revenue fell short of estimates
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 20
- FS Bancorp (FSBW) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
- Analysts Estimate Preferred Bank (PFBC) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- Preferred Bank announces $125 million stock buyback plan
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 13
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 30
Дневной диапазон
91.86 93.12
Годовой диапазон
71.90 99.78
- Предыдущее закрытие
- 93.56
- Open
- 93.04
- Bid
- 92.21
- Ask
- 92.51
- Low
- 91.86
- High
- 93.12
- Объем
- 112
- Дневное изменение
- -1.44%
- Месячное изменение
- -1.33%
- 6-месячное изменение
- 11.15%
- Годовое изменение
- 15.62%
