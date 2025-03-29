통화 / PFBC
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
PFBC: Preferred Bank - Common Stock
92.21 USD 1.35 (1.44%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PFBC 환율이 오늘 -1.44%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 91.86이고 고가는 93.12이었습니다.
Preferred Bank - Common Stock 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PFBC News
- Why Preferred Bank (PFBC) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- Preferred Bank (PFBC)'s Technical Outlook is Bright After Key Golden Cross
- Preferred Bank (PFBC) Stock: A Buy Despite Muted EPS Growth
- Preferred Bank Analysts Boost Their Forecasts After Better-Than-Expected Q2 Earnings - Preferred Bank (NASDAQ:PFBC)
- Preferred Bank stock price target raised by DA Davidson to $108
- Company News for Jul 22, 2025
- Preferred Bank (PFBC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Preferred Bank's Profits Jump in Q2 After Stock Buybacks
- Preferred Bank PFBC Q2 2025 Earnings Transcript
- Earnings call transcript: Preferred Bank’s Q2 2025 earnings beat expectations
- Preferred Bank shares surge after beating Q2 earnings expectations
- Here's What Key Metrics Tell Us About Preferred Bank (PFBC) Q2 Earnings
- Preferred Bank (PFBC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Preferred Bank earnings beat by $0.09, revenue fell short of estimates
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 20
- FS Bancorp (FSBW) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
- Analysts Estimate Preferred Bank (PFBC) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- Preferred Bank announces $125 million stock buyback plan
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 13
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 30
일일 변동 비율
91.86 93.12
년간 변동
71.90 99.78
- 이전 종가
- 93.56
- 시가
- 93.04
- Bid
- 92.21
- Ask
- 92.51
- 저가
- 91.86
- 고가
- 93.12
- 볼륨
- 112
- 일일 변동
- -1.44%
- 월 변동
- -1.33%
- 6개월 변동
- 11.15%
- 년간 변동율
- 15.62%
23 9월, 화요일
12:30
USD
- 활동
-
- 예측값
- $-406.051 B
- 훑어보기
- $-450.170 B
13:00
USD
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
14:00
USD
- 활동
-
- 예측값
- 4.04 M
- 훑어보기
- 4.01 M
14:00
USD
- 활동
-
- 예측값
- -2.0%
- 훑어보기
- 2.0%
16:35
USD
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
17:00
USD
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 3.641%