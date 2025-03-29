通貨 / PFBC
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
PFBC: Preferred Bank - Common Stock
92.21 USD 1.35 (1.44%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PFBCの今日の為替レートは、-1.44%変化しました。日中、通貨は1あたり91.86の安値と93.12の高値で取引されました。
Preferred Bank - Common Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PFBC News
- Why Preferred Bank (PFBC) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- Preferred Bank (PFBC)'s Technical Outlook is Bright After Key Golden Cross
- Preferred Bank (PFBC) Stock: A Buy Despite Muted EPS Growth
- Preferred Bank Analysts Boost Their Forecasts After Better-Than-Expected Q2 Earnings - Preferred Bank (NASDAQ:PFBC)
- Preferred Bank stock price target raised by DA Davidson to $108
- Company News for Jul 22, 2025
- Preferred Bank (PFBC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Preferred Bank's Profits Jump in Q2 After Stock Buybacks
- Preferred Bank PFBC Q2 2025 Earnings Transcript
- Earnings call transcript: Preferred Bank’s Q2 2025 earnings beat expectations
- Preferred Bank shares surge after beating Q2 earnings expectations
- Here's What Key Metrics Tell Us About Preferred Bank (PFBC) Q2 Earnings
- Preferred Bank (PFBC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Preferred Bank earnings beat by $0.09, revenue fell short of estimates
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 20
- FS Bancorp (FSBW) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
- Analysts Estimate Preferred Bank (PFBC) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- Preferred Bank announces $125 million stock buyback plan
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 13
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 30
1日のレンジ
91.86 93.12
1年のレンジ
71.90 99.78
- 以前の終値
- 93.56
- 始値
- 93.04
- 買値
- 92.21
- 買値
- 92.51
- 安値
- 91.86
- 高値
- 93.12
- 出来高
- 112
- 1日の変化
- -1.44%
- 1ヶ月の変化
- -1.33%
- 6ヶ月の変化
- 11.15%
- 1年の変化
- 15.62%
23 9月, 火曜日
12:30
USD
- 実際
-
- 期待
- $-406.051 B
- 前
- $-450.170 B
13:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
14:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 4.04 M
- 前
- 4.01 M
14:00
USD
- 実際
-
- 期待
- -2.0%
- 前
- 2.0%
16:35
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 3.641%