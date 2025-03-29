クォートセクション
通貨 / PFBC
PFBC: Preferred Bank - Common Stock

92.21 USD 1.35 (1.44%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PFBCの今日の為替レートは、-1.44%変化しました。日中、通貨は1あたり91.86の安値と93.12の高値で取引されました。

Preferred Bank - Common Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
91.86 93.12
1年のレンジ
71.90 99.78
以前の終値
93.56
始値
93.04
買値
92.21
買値
92.51
安値
91.86
高値
93.12
出来高
112
1日の変化
-1.44%
1ヶ月の変化
-1.33%
6ヶ月の変化
11.15%
1年の変化
15.62%
23 9月, 火曜日
12:30
USD
経常収支
実際
期待
$​-406.051 B
$​-450.170 B
13:00
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待
14:00
USD
中古住宅販売件数
実際
期待
4.04 M
4.01 M
14:00
USD
中古住宅販売件数前月比
実際
期待
-2.0%
2.0%
16:35
USD
FRB Powell議長発言
実際
期待
17:00
USD
2年債入札
実際
期待
3.641%