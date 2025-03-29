CotationsSections
PFBC: Preferred Bank - Common Stock

92.21 USD 1.35 (1.44%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PFBC a changé de -1.44% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 91.86 et à un maximum de 93.12.

Suivez la dynamique Preferred Bank - Common Stock. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
91.86 93.12
Range Annuel
71.90 99.78
Clôture Précédente
93.56
Ouverture
93.04
Bid
92.21
Ask
92.51
Plus Bas
91.86
Plus Haut
93.12
Volume
112
Changement quotidien
-1.44%
Changement Mensuel
-1.33%
Changement à 6 Mois
11.15%
Changement Annuel
15.62%
23 septembre, mardi
12:30
USD
Compte Courant
Act
Fcst
$​-406.051 B
Prev
$​-450.170 B
13:00
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
Vente de Maisons Existantes
Act
Fcst
4.04 M
Prev
4.01 M
14:00
USD
Vente de Maisons Existantes m/m
Act
Fcst
-2.0%
Prev
2.0%
16:35
USD
Discours du président de la Réserve Fédérale, M. Powell
Act
Fcst
Prev
17:00
USD
Vente des enchères de billet de banque de 2 ans
Act
Fcst
Prev
3.641%