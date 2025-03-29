Währungen / PFBC
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PFBC: Preferred Bank - Common Stock
92.21 USD 1.35 (1.44%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PFBC hat sich für heute um -1.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 91.86 bis zu einem Hoch von 93.12 gehandelt.
Verfolgen Sie die Preferred Bank - Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PFBC News
- Why Preferred Bank (PFBC) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- Preferred Bank (PFBC)'s Technical Outlook is Bright After Key Golden Cross
- Preferred Bank (PFBC) Stock: A Buy Despite Muted EPS Growth
- Preferred Bank Analysts Boost Their Forecasts After Better-Than-Expected Q2 Earnings - Preferred Bank (NASDAQ:PFBC)
- Preferred Bank stock price target raised by DA Davidson to $108
- Company News for Jul 22, 2025
- Preferred Bank (PFBC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Preferred Bank's Profits Jump in Q2 After Stock Buybacks
- Preferred Bank PFBC Q2 2025 Earnings Transcript
- Earnings call transcript: Preferred Bank’s Q2 2025 earnings beat expectations
- Preferred Bank shares surge after beating Q2 earnings expectations
- Here's What Key Metrics Tell Us About Preferred Bank (PFBC) Q2 Earnings
- Preferred Bank (PFBC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Preferred Bank earnings beat by $0.09, revenue fell short of estimates
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 20
- FS Bancorp (FSBW) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
- Analysts Estimate Preferred Bank (PFBC) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- Preferred Bank announces $125 million stock buyback plan
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 13
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 30
Tagesspanne
91.86 93.12
Jahresspanne
71.90 99.78
- Vorheriger Schlusskurs
- 93.56
- Eröffnung
- 93.04
- Bid
- 92.21
- Ask
- 92.51
- Tief
- 91.86
- Hoch
- 93.12
- Volumen
- 112
- Tagesänderung
- -1.44%
- Monatsänderung
- -1.33%
- 6-Monatsänderung
- 11.15%
- Jahresänderung
- 15.62%
23 September, Dienstag
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- $-406.051 B
- Vorh
- $-450.170 B
13:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
14:00
USD
- Akt
-
- Erw
- 4.04 M
- Vorh
- 4.01 M
14:00
USD
- Akt
-
- Erw
- -2.0%
- Vorh
- 2.0%
16:35
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.641%