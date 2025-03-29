KurseKategorien
PFBC: Preferred Bank - Common Stock

92.21 USD 1.35 (1.44%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PFBC hat sich für heute um -1.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 91.86 bis zu einem Hoch von 93.12 gehandelt.

Verfolgen Sie die Preferred Bank - Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
91.86 93.12
Jahresspanne
71.90 99.78
Vorheriger Schlusskurs
93.56
Eröffnung
93.04
Bid
92.21
Ask
92.51
Tief
91.86
Hoch
93.12
Volumen
112
Tagesänderung
-1.44%
Monatsänderung
-1.33%
6-Monatsänderung
11.15%
Jahresänderung
15.62%
23 September, Dienstag
12:30
USD
Leistungsbilanz
Akt
Erw
$​-406.051 B
Vorh
$​-450.170 B
13:00
USD
Fed Governor Bowman spricht
Akt
Erw
Vorh
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe
Akt
Erw
4.04 M
Vorh
4.01 M
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe m/m
Akt
Erw
-2.0%
Vorh
2.0%
16:35
USD
Rede des Vorsitzenden der Fed Powell
Akt
Erw
Vorh
17:00
USD
2-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
3.641%