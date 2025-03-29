Valute / PFBC
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
PFBC: Preferred Bank - Common Stock
92.21 USD 1.35 (1.44%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PFBC ha avuto una variazione del -1.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 91.86 e ad un massimo di 93.12.
Segui le dinamiche di Preferred Bank - Common Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PFBC News
- Why Preferred Bank (PFBC) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- Preferred Bank (PFBC)'s Technical Outlook is Bright After Key Golden Cross
- Preferred Bank (PFBC) Stock: A Buy Despite Muted EPS Growth
- Preferred Bank Analysts Boost Their Forecasts After Better-Than-Expected Q2 Earnings - Preferred Bank (NASDAQ:PFBC)
- Preferred Bank stock price target raised by DA Davidson to $108
- Company News for Jul 22, 2025
- Preferred Bank (PFBC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Preferred Bank's Profits Jump in Q2 After Stock Buybacks
- Preferred Bank PFBC Q2 2025 Earnings Transcript
- Earnings call transcript: Preferred Bank’s Q2 2025 earnings beat expectations
- Preferred Bank shares surge after beating Q2 earnings expectations
- Here's What Key Metrics Tell Us About Preferred Bank (PFBC) Q2 Earnings
- Preferred Bank (PFBC) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Preferred Bank earnings beat by $0.09, revenue fell short of estimates
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 20
- FS Bancorp (FSBW) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
- Analysts Estimate Preferred Bank (PFBC) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- Preferred Bank announces $125 million stock buyback plan
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 13
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 30
Intervallo Giornaliero
91.86 93.12
Intervallo Annuale
71.90 99.78
- Chiusura Precedente
- 93.56
- Apertura
- 93.04
- Bid
- 92.21
- Ask
- 92.51
- Minimo
- 91.86
- Massimo
- 93.12
- Volume
- 112
- Variazione giornaliera
- -1.44%
- Variazione Mensile
- -1.33%
- Variazione Semestrale
- 11.15%
- Variazione Annuale
- 15.62%
23 settembre, martedì
12:30
USD
- Agire
-
- Fcst
- $-406.051 B
- Prev
- $-450.170 B
13:00
USD
- Agire
-
- Fcst
- Prev
14:00
USD
- Agire
-
- Fcst
- 4.04 M
- Prev
- 4.01 M
14:00
USD
- Agire
-
- Fcst
- -2.0%
- Prev
- 2.0%
16:35
USD
- Agire
-
- Fcst
- Prev
17:00
USD
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 3.641%