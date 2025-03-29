QuotazioniSezioni
PFBC
PFBC: Preferred Bank - Common Stock

92.21 USD 1.35 (1.44%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PFBC ha avuto una variazione del -1.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 91.86 e ad un massimo di 93.12.

Segui le dinamiche di Preferred Bank - Common Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
91.86 93.12
Intervallo Annuale
71.90 99.78
Chiusura Precedente
93.56
Apertura
93.04
Bid
92.21
Ask
92.51
Minimo
91.86
Massimo
93.12
Volume
112
Variazione giornaliera
-1.44%
Variazione Mensile
-1.33%
Variazione Semestrale
11.15%
Variazione Annuale
15.62%
23 settembre, martedì
12:30
USD
Conto Corrente
Agire
Fcst
$​-406.051 B
Prev
$​-450.170 B
13:00
USD
Discorso del Governatore Bowman della Fed
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Vendita di Case Esistenti
Agire
Fcst
4.04 M
Prev
4.01 M
14:00
USD
Vendita di Case Esistenti m/m
Agire
Fcst
-2.0%
Prev
2.0%
16:35
USD
Discorso del Presidente della Fed Powell
Agire
Fcst
Prev
17:00
USD
Asta di Banconote a 2 anni
Agire
Fcst
Prev
3.641%