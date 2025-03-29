CotizacionesSecciones
PFBC: Preferred Bank - Common Stock

92.21 USD 1.35 (1.44%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de PFBC de hoy ha cambiado un -1.44%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 91.86, mientras que el máximo ha alcanzado 93.12.

Rango diario
91.86 93.12
Rango anual
71.90 99.78
Cierres anteriores
93.56
Open
93.04
Bid
92.21
Ask
92.51
Low
91.86
High
93.12
Volumen
112
Cambio diario
-1.44%
Cambio mensual
-1.33%
Cambio a 6 meses
11.15%
Cambio anual
15.62%
23 septiembre, martes
12:30
USD
Cuenta corriente
Act.
Pronós.
$​-406.051 B
Prev.
$​-450.170 B
13:00
USD
Discurso de la Gobernadora de la Fed, Michelle Bowman
Act.
Pronós.
Prev.
14:00
USD
Ventas de Viviendas Existentes
Act.
Pronós.
4.04 M
Prev.
4.01 M
14:00
USD
Ventas de Viviendas de Segunda Mano m/m
Act.
Pronós.
-2.0%
Prev.
2.0%
16:35
USD
Discurso del Presidente del Sistema de la Reserva Federal, Jerome Powell
Act.
Pronós.
Prev.
17:00
USD
Subasta de Obligaciones del Estado a 2 Años
Act.
Pronós.
Prev.
3.641%