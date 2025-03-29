Divisas / PFBC
PFBC: Preferred Bank - Common Stock
92.21 USD 1.35 (1.44%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PFBC de hoy ha cambiado un -1.44%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 91.86, mientras que el máximo ha alcanzado 93.12.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Preferred Bank - Common Stock. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
91.86 93.12
Rango anual
71.90 99.78
- Cierres anteriores
- 93.56
- Open
- 93.04
- Bid
- 92.21
- Ask
- 92.51
- Low
- 91.86
- High
- 93.12
- Volumen
- 112
- Cambio diario
- -1.44%
- Cambio mensual
- -1.33%
- Cambio a 6 meses
- 11.15%
- Cambio anual
- 15.62%
