货币 / PFBC
PFBC: Preferred Bank - Common Stock
92.21 USD 1.35 (1.44%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PFBC汇率已更改-1.44%。当日，交易品种以低点91.86和高点93.12进行交易。
关注Preferred Bank - Common Stock动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
91.86 93.12
年范围
71.90 99.78
- 前一天收盘价
- 93.56
- 开盘价
- 93.04
- 卖价
- 92.21
- 买价
- 92.51
- 最低价
- 91.86
- 最高价
- 93.12
- 交易量
- 112
- 日变化
- -1.44%
- 月变化
- -1.33%
- 6个月变化
- 11.15%
- 年变化
- 15.62%
