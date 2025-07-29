Dövizler / PEB
PEB: Pebblebrook Hotel Trust of Beneficial Interest
11.96 USD 0.26 (2.13%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PEB fiyatı bugün -2.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 11.86 ve Yüksek fiyatı olarak 12.35 aralığında işlem gördü.
Pebblebrook Hotel Trust of Beneficial Interest hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
PEB haberleri
- Pebblebrook Hotel Trust 400 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihracını tamamladı
- Pebblebrook Hotel Trust completes $400 million convertible notes offering
- PebbleBrook Hotel Trust hisseleri, Truist’in Tut tavsiyesiyle sabit kaldı
- PebbleBrook Hotel Trust stock steady as Truist reiterates Hold rating
- Stifel, Pebblebrook Hotel Trust için hisse fiyat hedefini 14 dolara yükseltti
- Pebblebrook Hotel Trust stock price target raised to $14 by Stifel
- Pebblebrook Hotel Trust 2030 vadeli 400 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihracını fiyatlandırdı
- Pebblebrook Hotel Trust prices $400 million convertible notes offering
- Pebblebrook Hotel Trust 2030 vadeli 350 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihracı başlattı
- Pebblebrook Hotel Trust launches $350 million convertible notes offering
- Truist Securities, PebbleBrook Hotel Trust için hedef fiyatını 9 dolardan 11 dolara yükseltti
- Truist Securities raises PebbleBrook Hotel Trust price target to $11 from $9
- Is Pebblebrook Hotel Trust (PEB) Stock Undervalued Right Now?
- Is it Wise to Retain Iron Mountain Stock in Your Portfolio Now?
- American Tower Stock Rises 11.2% YTD: Will it Continue to Rise?
- Key Reasons to Add Crown Castle Stock to Your Portfolio Now
- Pebblebrook Hotel (PEB) Just Reclaimed the 200-Day Moving Average
- Should Value Investors Buy Pebblebrook Hotel Trust (PEB) Stock?
- Pebblebrook Hotel Trust: Preferred Shares Offer The Best Risk/Reward (NYSE:PEB)
- Is Clipper Realty (CLPR) a Great Value Stock Right Now?
- NAV Monitor: U.S. REITs Close July At Median 20.3% Discount To Net Asset Value
- Pebblebrook Hotel Trust (PEB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Pebblebrook Hotel (PEB) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Pebblebrook Hotel (PEB) Q2 FFO and Revenues Beat Estimates
Günlük aralık
11.86 12.35
Yıllık aralık
7.41 15.13
- Önceki kapanış
- 12.22
- Açılış
- 12.20
- Satış
- 11.96
- Alış
- 12.26
- Düşük
- 11.86
- Yüksek
- 12.35
- Hacim
- 6.208 K
- Günlük değişim
- -2.13%
- Aylık değişim
- 9.52%
- 6 aylık değişim
- 17.95%
- Yıllık değişim
- -8.98%
21 Eylül, Pazar