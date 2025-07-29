Valute / PEB
PEB: Pebblebrook Hotel Trust of Beneficial Interest
11.96 USD 0.26 (2.13%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PEB ha avuto una variazione del -2.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.86 e ad un massimo di 12.35.
Segui le dinamiche di Pebblebrook Hotel Trust of Beneficial Interest. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
PEB News
- Pebblebrook Hotel Trust completa un’offerta di obbligazioni convertibili da 400 milioni di dollari
- Pebblebrook Hotel Trust completes $400 million convertible notes offering
- Azioni di PebbleBrook Hotel Trust stabili mentre Truist conferma rating Hold
- PebbleBrook Hotel Trust stock steady as Truist reiterates Hold rating
- Stifel alza il target di prezzo delle azioni di Pebblebrook Hotel Trust a $14
- Pebblebrook Hotel Trust stock price target raised to $14 by Stifel
- Pebblebrook Hotel Trust colloca offerta di obbligazioni convertibili da 400 milioni
- Pebblebrook Hotel Trust prices $400 million convertible notes offering
- Pebblebrook Hotel Trust lancia offerta di obbligazioni convertibili da 350 milioni di dollari
- Pebblebrook Hotel Trust launches $350 million convertible notes offering
- Truist Securities alza il target di prezzo di PebbleBrook Hotel Trust a $11 da $9
- Truist Securities raises PebbleBrook Hotel Trust price target to $11 from $9
- Is Pebblebrook Hotel Trust (PEB) Stock Undervalued Right Now?
- Is it Wise to Retain Iron Mountain Stock in Your Portfolio Now?
- American Tower Stock Rises 11.2% YTD: Will it Continue to Rise?
- Key Reasons to Add Crown Castle Stock to Your Portfolio Now
- Pebblebrook Hotel (PEB) Just Reclaimed the 200-Day Moving Average
- Should Value Investors Buy Pebblebrook Hotel Trust (PEB) Stock?
- Pebblebrook Hotel Trust: Preferred Shares Offer The Best Risk/Reward (NYSE:PEB)
- Is Clipper Realty (CLPR) a Great Value Stock Right Now?
- NAV Monitor: U.S. REITs Close July At Median 20.3% Discount To Net Asset Value
- Pebblebrook Hotel Trust (PEB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Pebblebrook Hotel (PEB) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Pebblebrook Hotel (PEB) Q2 FFO and Revenues Beat Estimates
Intervallo Giornaliero
11.86 12.35
Intervallo Annuale
7.41 15.13
- Chiusura Precedente
- 12.22
- Apertura
- 12.20
- Bid
- 11.96
- Ask
- 12.26
- Minimo
- 11.86
- Massimo
- 12.35
- Volume
- 6.208 K
- Variazione giornaliera
- -2.13%
- Variazione Mensile
- 9.52%
- Variazione Semestrale
- 17.95%
- Variazione Annuale
- -8.98%
