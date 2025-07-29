Divisas / PEB
PEB: Pebblebrook Hotel Trust of Beneficial Interest
11.79 USD 0.24 (2.08%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PEB de hoy ha cambiado un 2.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 11.52, mientras que el máximo ha alcanzado 12.09.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Pebblebrook Hotel Trust of Beneficial Interest. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
PEB News
- Stifel eleva el precio objetivo de Pebblebrook Hotel Trust a 14 dólares
- Pebblebrook Hotel Trust fija precio de oferta de notas convertibles por $400 millones
- Pebblebrook Hotel Trust lanza oferta de notas convertibles por $350 millones
- Truist Securities eleva el precio objetivo de PebbleBrook Hotel Trust a 11 dólares desde 9 dólares
- Is Pebblebrook Hotel Trust (PEB) Stock Undervalued Right Now?
- Is it Wise to Retain Iron Mountain Stock in Your Portfolio Now?
- American Tower Stock Rises 11.2% YTD: Will it Continue to Rise?
- Key Reasons to Add Crown Castle Stock to Your Portfolio Now
- Pebblebrook Hotel (PEB) Just Reclaimed the 200-Day Moving Average
- Should Value Investors Buy Pebblebrook Hotel Trust (PEB) Stock?
- Pebblebrook Hotel Trust: Preferred Shares Offer The Best Risk/Reward (NYSE:PEB)
- Is Clipper Realty (CLPR) a Great Value Stock Right Now?
- NAV Monitor: U.S. REITs Close July At Median 20.3% Discount To Net Asset Value
- Pebblebrook Hotel Trust (PEB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Pebblebrook Hotel (PEB) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Pebblebrook Hotel (PEB) Q2 FFO and Revenues Beat Estimates
Rango diario
11.52 12.09
Rango anual
7.41 15.13
- Cierres anteriores
- 11.55
- Open
- 11.77
- Bid
- 11.79
- Ask
- 12.09
- Low
- 11.52
- High
- 12.09
- Volumen
- 10.537 K
- Cambio diario
- 2.08%
- Cambio mensual
- 7.97%
- Cambio a 6 meses
- 16.27%
- Cambio anual
- -10.27%
