PEB: Pebblebrook Hotel Trust of Beneficial Interest
11.55 USD 0.04 (0.35%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PEB за сегодня изменился на -0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.26, а максимальная — 11.73.
Следите за динамикой Pebblebrook Hotel Trust of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
11.26 11.73
Годовой диапазон
7.41 15.13
- Предыдущее закрытие
- 11.59
- Open
- 11.73
- Bid
- 11.55
- Ask
- 11.85
- Low
- 11.26
- High
- 11.73
- Объем
- 2.629 K
- Дневное изменение
- -0.35%
- Месячное изменение
- 5.77%
- 6-месячное изменение
- 13.91%
- Годовое изменение
- -12.10%
