PEB: Pebblebrook Hotel Trust of Beneficial Interest

11.55 USD 0.04 (0.35%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PEB за сегодня изменился на -0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.26, а максимальная — 11.73.

Следите за динамикой Pebblebrook Hotel Trust of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости PEB

Дневной диапазон
11.26 11.73
Годовой диапазон
7.41 15.13
Предыдущее закрытие
11.59
Open
11.73
Bid
11.55
Ask
11.85
Low
11.26
High
11.73
Объем
2.629 K
Дневное изменение
-0.35%
Месячное изменение
5.77%
6-месячное изменение
13.91%
Годовое изменение
-12.10%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.