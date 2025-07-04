货币 / PEB
PEB: Pebblebrook Hotel Trust of Beneficial Interest
11.72 USD 0.17 (1.47%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PEB汇率已更改1.47%。当日，交易品种以低点11.52和高点12.09进行交易。
关注Pebblebrook Hotel Trust of Beneficial Interest动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
PEB新闻
日范围
11.52 12.09
年范围
7.41 15.13
- 前一天收盘价
- 11.55
- 开盘价
- 11.77
- 卖价
- 11.72
- 买价
- 12.02
- 最低价
- 11.52
- 最高价
- 12.09
- 交易量
- 6.064 K
- 日变化
- 1.47%
- 月变化
- 7.33%
- 6个月变化
- 15.58%
- 年变化
- -10.81%
