통화 / PEB
PEB: Pebblebrook Hotel Trust of Beneficial Interest
11.96 USD 0.26 (2.13%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PEB 환율이 오늘 -2.13%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 11.86이고 고가는 12.35이었습니다.
Pebblebrook Hotel Trust of Beneficial Interest 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
PEB News
- 페블브룩 호텔 트러스트, 4억 달러 규모 전환사채 발행 완료
- Pebblebrook Hotel Trust completes $400 million convertible notes offering
- PebbleBrook Hotel Trust, Truist ’보유’ 등급 유지에 주가 안정
- PebbleBrook Hotel Trust stock steady as Truist reiterates Hold rating
- 페블브룩 호텔 트러스트, Stifel 목표 주가 14달러로 상향
- Pebblebrook Hotel Trust stock price target raised to $14 by Stifel
- 페블브룩 호텔 트러스트, 4억 달러 전환사채 발행
- Pebblebrook Hotel Trust prices $400 million convertible notes offering
- 페블브룩 호텔 트러스트, 3억 5천만 달러 규모 전환사채 발행
- Pebblebrook Hotel Trust launches $350 million convertible notes offering
- Truist Securities raises PebbleBrook Hotel Trust price target to $11 from $9
일일 변동 비율
11.86 12.35
년간 변동
7.41 15.13
- 이전 종가
- 12.22
- 시가
- 12.20
- Bid
- 11.96
- Ask
- 12.26
- 저가
- 11.86
- 고가
- 12.35
- 볼륨
- 6.208 K
- 일일 변동
- -2.13%
- 월 변동
- 9.52%
- 6개월 변동
- 17.95%
- 년간 변동율
- -8.98%
20 9월, 토요일