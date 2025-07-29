Währungen / PEB
PEB: Pebblebrook Hotel Trust of Beneficial Interest
12.22 USD 0.43 (3.65%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PEB hat sich für heute um 3.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.91 bis zu einem Hoch von 12.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pebblebrook Hotel Trust of Beneficial Interest-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
PEB News
- Pebblebrook Hotel Trust schließt Emission von Wandelanleihen über 400 Mio. US-Dollar ab
- Pebblebrook Hotel Trust completes $400 million convertible notes offering
- PebbleBrook Hotel Trust: Aktie stabil nach bestätigtem "Halten"-Rating von Truist
- PebbleBrook Hotel Trust stock steady as Truist reiterates Hold rating
- Stifel hebt Kursziel für Pebblebrook Hotel Trust auf 14 US-Dollar an
- Pebblebrook Hotel Trust stock price target raised to $14 by Stifel
- Pebblebrook Hotel Trust platziert konvertierbare Vorrangige Anleihen im Wert von 400 Mio. US-Dollar
- Pebblebrook Hotel Trust prices $400 million convertible notes offering
- Pebblebrook Hotel Trust platziert konvertierbare Vorrangige Anleihe über 350 Millionen US-Dollar
- Pebblebrook Hotel Trust launches $350 million convertible notes offering
- Truist Securities erhöht Kursziel für PebbleBrook Hotel Trust auf 11 US-Dollar
- Truist Securities raises PebbleBrook Hotel Trust price target to $11 from $9
- Is Pebblebrook Hotel Trust (PEB) Stock Undervalued Right Now?
- Is it Wise to Retain Iron Mountain Stock in Your Portfolio Now?
- American Tower Stock Rises 11.2% YTD: Will it Continue to Rise?
- Key Reasons to Add Crown Castle Stock to Your Portfolio Now
- Pebblebrook Hotel (PEB) Just Reclaimed the 200-Day Moving Average
- Should Value Investors Buy Pebblebrook Hotel Trust (PEB) Stock?
- Pebblebrook Hotel Trust: Preferred Shares Offer The Best Risk/Reward (NYSE:PEB)
- Is Clipper Realty (CLPR) a Great Value Stock Right Now?
- NAV Monitor: U.S. REITs Close July At Median 20.3% Discount To Net Asset Value
- Pebblebrook Hotel Trust (PEB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Pebblebrook Hotel (PEB) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Pebblebrook Hotel (PEB) Q2 FFO and Revenues Beat Estimates
Tagesspanne
11.91 12.25
Jahresspanne
7.41 15.13
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.79
- Eröffnung
- 12.08
- Bid
- 12.22
- Ask
- 12.52
- Tief
- 11.91
- Hoch
- 12.25
- Volumen
- 4.867 K
- Tagesänderung
- 3.65%
- Monatsänderung
- 11.90%
- 6-Monatsänderung
- 20.51%
- Jahresänderung
- -7.00%
