Devises / PEB
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
PEB: Pebblebrook Hotel Trust of Beneficial Interest
11.96 USD 0.26 (2.13%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PEB a changé de -2.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 11.86 et à un maximum de 12.35.
Suivez la dynamique Pebblebrook Hotel Trust of Beneficial Interest. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PEB Nouvelles
- Pebblebrook Hotel Trust finalise une émission d’obligations convertibles de 400 millions $
- Pebblebrook Hotel Trust completes $400 million convertible notes offering
- L’action PebbleBrook Hotel Trust stable alors que Truist maintient sa recommandation "Conserver"
- PebbleBrook Hotel Trust stock steady as Truist reiterates Hold rating
- Objectif de cours de Pebblebrook Hotel Trust relevé à 14$ par Stifel
- Pebblebrook Hotel Trust stock price target raised to $14 by Stifel
- Pebblebrook Hotel Trust fixe le prix d’une offre d’obligations convertibles de 400 millions $
- Pebblebrook Hotel Trust prices $400 million convertible notes offering
- Pebblebrook Hotel Trust lance une offre d’obligations convertibles de 350 millions $
- Pebblebrook Hotel Trust launches $350 million convertible notes offering
- Truist Securities relève l’objectif de cours de PebbleBrook Hotel Trust à 11€ contre 9€
- Truist Securities raises PebbleBrook Hotel Trust price target to $11 from $9
- Is Pebblebrook Hotel Trust (PEB) Stock Undervalued Right Now?
- Is it Wise to Retain Iron Mountain Stock in Your Portfolio Now?
- American Tower Stock Rises 11.2% YTD: Will it Continue to Rise?
- Key Reasons to Add Crown Castle Stock to Your Portfolio Now
- Pebblebrook Hotel (PEB) Just Reclaimed the 200-Day Moving Average
- Should Value Investors Buy Pebblebrook Hotel Trust (PEB) Stock?
- Pebblebrook Hotel Trust: Preferred Shares Offer The Best Risk/Reward (NYSE:PEB)
- Is Clipper Realty (CLPR) a Great Value Stock Right Now?
- NAV Monitor: U.S. REITs Close July At Median 20.3% Discount To Net Asset Value
- Pebblebrook Hotel Trust (PEB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Pebblebrook Hotel (PEB) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Pebblebrook Hotel (PEB) Q2 FFO and Revenues Beat Estimates
Range quotidien
11.86 12.35
Range Annuel
7.41 15.13
- Clôture Précédente
- 12.22
- Ouverture
- 12.20
- Bid
- 11.96
- Ask
- 12.26
- Plus Bas
- 11.86
- Plus Haut
- 12.35
- Volume
- 6.208 K
- Changement quotidien
- -2.13%
- Changement Mensuel
- 9.52%
- Changement à 6 Mois
- 17.95%
- Changement Annuel
- -8.98%
20 septembre, samedi