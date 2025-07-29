通貨 / PEB
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
PEB: Pebblebrook Hotel Trust of Beneficial Interest
12.22 USD 0.43 (3.65%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PEBの今日の為替レートは、3.65%変化しました。日中、通貨は1あたり11.91の安値と12.25の高値で取引されました。
Pebblebrook Hotel Trust of Beneficial Interestダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PEB News
- ペブルブルック・ホテル・トラスト株、トゥルーイストがホールド評価を維持し安定推移
- PebbleBrook Hotel Trust stock steady as Truist reiterates Hold rating
- スティーフェル、ペブルブルック・ホテル・トラストの目標株価を14ドルに引き上げ
- Pebblebrook Hotel Trust stock price target raised to $14 by Stifel
- ペブルブルック・ホテル・トラスト、4億ドルの転換社債を発行
- Pebblebrook Hotel Trust prices $400 million convertible notes offering
- ペブルブルック・ホテル・トラスト、3億5000万ドルの転換社債を発行
- Pebblebrook Hotel Trust launches $350 million convertible notes offering
- トゥルイスト証券、ペブルブルック・ホテル・トラストの目標株価を9ドルから11ドルに引き上げ
- Truist Securities raises PebbleBrook Hotel Trust price target to $11 from $9
- Is Pebblebrook Hotel Trust (PEB) Stock Undervalued Right Now?
- Is it Wise to Retain Iron Mountain Stock in Your Portfolio Now?
- American Tower Stock Rises 11.2% YTD: Will it Continue to Rise?
- Key Reasons to Add Crown Castle Stock to Your Portfolio Now
- Pebblebrook Hotel (PEB) Just Reclaimed the 200-Day Moving Average
- Should Value Investors Buy Pebblebrook Hotel Trust (PEB) Stock?
- Pebblebrook Hotel Trust: Preferred Shares Offer The Best Risk/Reward (NYSE:PEB)
- Is Clipper Realty (CLPR) a Great Value Stock Right Now?
- NAV Monitor: U.S. REITs Close July At Median 20.3% Discount To Net Asset Value
- Pebblebrook Hotel Trust (PEB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Pebblebrook Hotel (PEB) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Pebblebrook Hotel (PEB) Q2 FFO and Revenues Beat Estimates
- Pebblebrook Hotel Trust Q2 2025 slides: Resort shift and urban recovery driving growth
- Insights Into Pebblebrook Hotel (PEB) Q2: Wall Street Projections for Key Metrics
1日のレンジ
11.91 12.25
1年のレンジ
7.41 15.13
- 以前の終値
- 11.79
- 始値
- 12.08
- 買値
- 12.22
- 買値
- 12.52
- 安値
- 11.91
- 高値
- 12.25
- 出来高
- 4.867 K
- 1日の変化
- 3.65%
- 1ヶ月の変化
- 11.90%
- 6ヶ月の変化
- 20.51%
- 1年の変化
- -7.00%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K