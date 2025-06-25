FiyatlarBölümler
PCTY
PCTY: Paylocity Holding Corporation

164.22 USD 0.79 (0.48%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PCTY fiyatı bugün -0.48% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 163.59 ve Yüksek fiyatı olarak 165.76 aralığında işlem gördü.

Paylocity Holding Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
163.59 165.76
Yıllık aralık
160.00 223.80
Önceki kapanış
165.01
Açılış
165.01
Satış
164.22
Alış
164.52
Düşük
163.59
Yüksek
165.76
Hacim
1.672 K
Günlük değişim
-0.48%
Aylık değişim
-7.44%
6 aylık değişim
-13.56%
Yıllık değişim
0.29%
21 Eylül, Pazar