Валюты / PCTY
Рынок акций США

PCTY: Paylocity Holding Corporation

165.87 USD 1.20 (0.72%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PCTY за сегодня изменился на -0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 163.90, а максимальная — 168.17.

Следите за динамикой Paylocity Holding Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
163.90 168.17
Годовой диапазон
160.00 223.80
Предыдущее закрытие
167.07
Open
167.20
Bid
165.87
Ask
166.17
Low
163.90
High
168.17
Объем
1.061 K
Дневное изменение
-0.72%
Месячное изменение
-6.51%
6-месячное изменение
-12.70%
Годовое изменение
1.30%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.