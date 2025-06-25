Валюты / PCTY
PCTY: Paylocity Holding Corporation
165.87 USD 1.20 (0.72%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PCTY за сегодня изменился на -0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 163.90, а максимальная — 168.17.
Следите за динамикой Paylocity Holding Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PCTY
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on Paylocity stock
- Thoma Bravo Adds Dayforce To Growing Software Portfolio In $12 Billion Deal
- Dayforce Stock Jumps On Report Of Private Equity Suitor
- Cantor starts coverage on Paylocity, Workday, Paycom as HCM sector stabilizes
- Cantor Fitzgerald initiates Paylocity stock with Overweight rating, cites strong setup
- Paycom: Well Positioned And Highly Competitive, But Growth Prospects Are Thinning (PAYC)
- Wasatch Core Growth Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WGROX)
- Paylocity stock price target raised to $230 from $226 at BMO Capital
- Paylocity stock price target raised to $225 from $220 at KeyBanc
- Paylocity Q4 Earnings Beat Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Paylocity (PCTY) Q4 Revenue Jumps 12%
- Paylocity Q4 FY25 slides: Revenue growth continues with strategic expansion into finance
- Earnings call transcript: Paylocity beats Q4 2025 EPS forecast by 14.67%
- Paylocity (PCTY) Q4 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Paylocity Holdng earnings beat by $0.11, revenue topped estimates
- Tenable (TENB) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Arteris (AIP) Moves 12.2% Higher: Will This Strength Last?
- Analysts Estimate Bentley Systems, Incorporated (BSY) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Earnings Preview: Paylocity (PCTY) Q4 Earnings Expected to Decline
- Paychex: Fundamentals Paid Off, Valuation And Technicals Are At Their Limit (NASDAQ:PAYX)
- Needham maintains Paylocity stock Buy rating, trims FY26 estimates
- Paylocity stock rating maintained by KeyBanc with $220 price target
- Paylocity SVP operations Cappotelli sells $303k in shares
- Nvidia and Tesla Stir Mega-Cap Movers on Wednesday’s Market
Дневной диапазон
163.90 168.17
Годовой диапазон
160.00 223.80
- Предыдущее закрытие
- 167.07
- Open
- 167.20
- Bid
- 165.87
- Ask
- 166.17
- Low
- 163.90
- High
- 168.17
- Объем
- 1.061 K
- Дневное изменение
- -0.72%
- Месячное изменение
- -6.51%
- 6-месячное изменение
- -12.70%
- Годовое изменение
- 1.30%
