Divisas / PCTY
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
PCTY: Paylocity Holding Corporation
165.38 USD 0.49 (0.30%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PCTY de hoy ha cambiado un -0.30%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 164.51, mientras que el máximo ha alcanzado 168.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Paylocity Holding Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PCTY News
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on Paylocity stock
- Thoma Bravo Adds Dayforce To Growing Software Portfolio In $12 Billion Deal
- Dayforce Stock Jumps On Report Of Private Equity Suitor
- Cantor starts coverage on Paylocity, Workday, Paycom as HCM sector stabilizes
- Cantor Fitzgerald initiates Paylocity stock with Overweight rating, cites strong setup
- Paycom: Well Positioned And Highly Competitive, But Growth Prospects Are Thinning (PAYC)
- Wasatch Core Growth Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WGROX)
- Paylocity stock price target raised to $230 from $226 at BMO Capital
- Paylocity stock price target raised to $225 from $220 at KeyBanc
- Paylocity Q4 Earnings Beat Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Paylocity (PCTY) Q4 Revenue Jumps 12%
- Paylocity Q4 FY25 slides: Revenue growth continues with strategic expansion into finance
- Earnings call transcript: Paylocity beats Q4 2025 EPS forecast by 14.67%
- Paylocity (PCTY) Q4 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Paylocity Holdng earnings beat by $0.11, revenue topped estimates
- Tenable (TENB) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Arteris (AIP) Moves 12.2% Higher: Will This Strength Last?
- Analysts Estimate Bentley Systems, Incorporated (BSY) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Earnings Preview: Paylocity (PCTY) Q4 Earnings Expected to Decline
- Paychex: Fundamentals Paid Off, Valuation And Technicals Are At Their Limit (NASDAQ:PAYX)
- Needham maintains Paylocity stock Buy rating, trims FY26 estimates
- Paylocity stock rating maintained by KeyBanc with $220 price target
- Paylocity SVP operations Cappotelli sells $303k in shares
- Nvidia and Tesla Stir Mega-Cap Movers on Wednesday’s Market
Rango diario
164.51 168.00
Rango anual
160.00 223.80
- Cierres anteriores
- 165.87
- Open
- 166.47
- Bid
- 165.38
- Ask
- 165.68
- Low
- 164.51
- High
- 168.00
- Volumen
- 1.883 K
- Cambio diario
- -0.30%
- Cambio mensual
- -6.79%
- Cambio a 6 meses
- -12.95%
- Cambio anual
- 1.00%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B