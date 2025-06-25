통화 / PCTY
PCTY: Paylocity Holding Corporation
164.22 USD 0.79 (0.48%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PCTY 환율이 오늘 -0.48%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 163.59이고 고가는 165.76이었습니다.
Paylocity Holding Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
PCTY News
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on Paylocity stock
- Thoma Bravo Adds Dayforce To Growing Software Portfolio In $12 Billion Deal
- Dayforce Stock Jumps On Report Of Private Equity Suitor
- Cantor starts coverage on Paylocity, Workday, Paycom as HCM sector stabilizes
- Cantor Fitzgerald initiates Paylocity stock with Overweight rating, cites strong setup
- Paycom: Well Positioned And Highly Competitive, But Growth Prospects Are Thinning (PAYC)
- Wasatch Core Growth Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WGROX)
- Paylocity stock price target raised to $230 from $226 at BMO Capital
- Paylocity stock price target raised to $225 from $220 at KeyBanc
- Paylocity Q4 Earnings Beat Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Paylocity (PCTY) Q4 Revenue Jumps 12%
- Paylocity Q4 FY25 slides: Revenue growth continues with strategic expansion into finance
- Earnings call transcript: Paylocity beats Q4 2025 EPS forecast by 14.67%
- Paylocity (PCTY) Q4 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Paylocity Holdng earnings beat by $0.11, revenue topped estimates
- Tenable (TENB) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Arteris (AIP) Moves 12.2% Higher: Will This Strength Last?
- Analysts Estimate Bentley Systems, Incorporated (BSY) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Earnings Preview: Paylocity (PCTY) Q4 Earnings Expected to Decline
- Paychex: Fundamentals Paid Off, Valuation And Technicals Are At Their Limit (NASDAQ:PAYX)
- Needham maintains Paylocity stock Buy rating, trims FY26 estimates
- Paylocity stock rating maintained by KeyBanc with $220 price target
- Paylocity SVP operations Cappotelli sells $303k in shares
- Nvidia and Tesla Stir Mega-Cap Movers on Wednesday’s Market
일일 변동 비율
163.59 165.76
년간 변동
160.00 223.80
- 이전 종가
- 165.01
- 시가
- 165.01
- Bid
- 164.22
- Ask
- 164.52
- 저가
- 163.59
- 고가
- 165.76
- 볼륨
- 1.672 K
- 일일 변동
- -0.48%
- 월 변동
- -7.44%
- 6개월 변동
- -13.56%
- 년간 변동율
- 0.29%
