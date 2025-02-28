FiyatlarBölümler
PCTTU: PureCycle Technologies Inc - Unit

17.4900 USD 4.4800 (20.39%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PCTTU fiyatı bugün -20.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 16.0100 ve Yüksek fiyatı olarak 17.4900 aralığında işlem gördü.

PureCycle Technologies Inc - Unit hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
16.0100 17.4900
Yıllık aralık
6.4900 21.9700
Önceki kapanış
21.9700
Açılış
16.0100
Satış
17.4900
Alış
17.4930
Düşük
16.0100
Yüksek
17.4900
Hacim
3
Günlük değişim
-20.39%
Aylık değişim
16.29%
6 aylık değişim
41.85%
Yıllık değişim
142.58%
