PCTTU: PureCycle Technologies Inc - Unit
17.4900 USD 4.4800 (20.39%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PCTTU fiyatı bugün -20.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 16.0100 ve Yüksek fiyatı olarak 17.4900 aralığında işlem gördü.
PureCycle Technologies Inc - Unit hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- D1
- W1
- MN
PCTTU haberleri
Günlük aralık
16.0100 17.4900
Yıllık aralık
6.4900 21.9700
- Önceki kapanış
- 21.9700
- Açılış
- 16.0100
- Satış
- 17.4900
- Alış
- 17.4930
- Düşük
- 16.0100
- Yüksek
- 17.4900
- Hacim
- 3
- Günlük değişim
- -20.39%
- Aylık değişim
- 16.29%
- 6 aylık değişim
- 41.85%
- Yıllık değişim
- 142.58%
21 Eylül, Pazar