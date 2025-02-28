통화 / PCTTU
PCTTU: PureCycle Technologies Inc - Unit
17.4900 USD 4.4800 (20.39%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PCTTU 환율이 오늘 -20.39%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 16.0100이고 고가는 17.4900이었습니다.
PureCycle Technologies Inc - Unit 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- D1
- W1
- MN
PCTTU News
- Purecycle Technologies stock hits 52-week high at 21.05 USD
- Purecycle Technologies stock hits 52-week high at $20.36
- Purecycle Technologies Holdings stock hits 52-week high at $19.38
- PureCycle Technologies validates Fair Value’s bearish signal with 32% drop
- PureCycle Technologies, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PCT)
일일 변동 비율
16.0100 17.4900
년간 변동
6.4900 21.9700
- 이전 종가
- 21.9700
- 시가
- 16.0100
- Bid
- 17.4900
- Ask
- 17.4930
- 저가
- 16.0100
- 고가
- 17.4900
- 볼륨
- 3
- 일일 변동
- -20.39%
- 월 변동
- 16.29%
- 6개월 변동
- 41.85%
- 년간 변동율
- 142.58%
