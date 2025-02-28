Валюты / PCTTU
PCTTU: PureCycle Technologies Inc - Unit
17.4900 USD 4.4800 (20.39%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PCTTU за сегодня изменился на -20.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.0100, а максимальная — 17.4900.
Следите за динамикой PureCycle Technologies Inc - Unit. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- D1
- W1
- MN
Новости PCTTU
Дневной диапазон
16.0100 17.4900
Годовой диапазон
6.4900 21.9700
- Предыдущее закрытие
- 21.9700
- Open
- 16.0100
- Bid
- 17.4900
- Ask
- 17.4930
- Low
- 16.0100
- High
- 17.4900
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -20.39%
- Месячное изменение
- 16.29%
- 6-месячное изменение
- 41.85%
- Годовое изменение
- 142.58%
