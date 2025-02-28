КотировкиРазделы
PCTTU
PCTTU: PureCycle Technologies Inc - Unit

17.4900 USD 4.4800 (20.39%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PCTTU за сегодня изменился на -20.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.0100, а максимальная — 17.4900.

Следите за динамикой PureCycle Technologies Inc - Unit. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости PCTTU

Дневной диапазон
16.0100 17.4900
Годовой диапазон
6.4900 21.9700
Предыдущее закрытие
21.9700
Open
16.0100
Bid
17.4900
Ask
17.4930
Low
16.0100
High
17.4900
Объем
3
Дневное изменение
-20.39%
Месячное изменение
16.29%
6-месячное изменение
41.85%
Годовое изменение
142.58%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.