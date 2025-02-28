货币 / PCTTU
PCTTU: PureCycle Technologies Inc - Unit
17.4900 USD 4.4800 (20.39%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PCTTU汇率已更改-20.39%。当日，交易品种以低点16.0100和高点17.4900进行交易。
关注PureCycle Technologies Inc - Unit动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- D1
- W1
- MN
PCTTU新闻
- Purecycle Technologies stock hits 52-week high at 21.05 USD
- Purecycle Technologies stock hits 52-week high at $20.36
- Purecycle Technologies Holdings stock hits 52-week high at $19.38
- PureCycle Technologies validates Fair Value’s bearish signal with 32% drop
- PureCycle Technologies, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PCT)
日范围
16.0100 17.4900
年范围
6.4900 21.9700
- 前一天收盘价
- 21.9700
- 开盘价
- 16.0100
- 卖价
- 17.4900
- 买价
- 17.4930
- 最低价
- 16.0100
- 最高价
- 17.4900
- 交易量
- 3
- 日变化
- -20.39%
- 月变化
- 16.29%
- 6个月变化
- 41.85%
- 年变化
- 142.58%
