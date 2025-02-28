Moedas / PCTTU
PCTTU: PureCycle Technologies Inc - Unit
17.4900 USD 4.4800 (20.39%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PCTTU para hoje mudou para -20.39%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.0100 e o mais alto foi 17.4900.
Veja a dinâmica do par de moedas PureCycle Technologies Inc - Unit. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- D1
- W1
- MN
PCTTU Notícias
Faixa diária
16.0100 17.4900
Faixa anual
6.4900 21.9700
- Fechamento anterior
- 21.9700
- Open
- 16.0100
- Bid
- 17.4900
- Ask
- 17.4930
- Low
- 16.0100
- High
- 17.4900
- Volume
- 3
- Mudança diária
- -20.39%
- Mudança mensal
- 16.29%
- Mudança de 6 meses
- 41.85%
- Mudança anual
- 142.58%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh