PCTTU: PureCycle Technologies Inc - Unit
17.4900 USD 4.4800 (20.39%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PCTTU hat sich für heute um -20.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.0100 bis zu einem Hoch von 17.4900 gehandelt.
Verfolgen Sie die PureCycle Technologies Inc - Unit-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
PCTTU News
- Purecycle Technologies stock hits 52-week high at 21.05 USD
- Purecycle Technologies stock hits 52-week high at $20.36
- Purecycle Technologies Holdings stock hits 52-week high at $19.38
- PureCycle Technologies validates Fair Value’s bearish signal with 32% drop
- PureCycle Technologies, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PCT)
Tagesspanne
16.0100 17.4900
Jahresspanne
6.4900 21.9700
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.9700
- Eröffnung
- 16.0100
- Bid
- 17.4900
- Ask
- 17.4930
- Tief
- 16.0100
- Hoch
- 17.4900
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- -20.39%
- Monatsänderung
- 16.29%
- 6-Monatsänderung
- 41.85%
- Jahresänderung
- 142.58%
