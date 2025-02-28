KurseKategorien
PCTTU: PureCycle Technologies Inc - Unit

17.4900 USD 4.4800 (20.39%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PCTTU hat sich für heute um -20.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.0100 bis zu einem Hoch von 17.4900 gehandelt.

Verfolgen Sie die PureCycle Technologies Inc - Unit-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
16.0100 17.4900
Jahresspanne
6.4900 21.9700
Vorheriger Schlusskurs
21.9700
Eröffnung
16.0100
Bid
17.4900
Ask
17.4930
Tief
16.0100
Hoch
17.4900
Volumen
3
Tagesänderung
-20.39%
Monatsänderung
16.29%
6-Monatsänderung
41.85%
Jahresänderung
142.58%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K