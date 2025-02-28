通貨 / PCTTU
PCTTU: PureCycle Technologies Inc - Unit
17.4900 USD 4.4800 (20.39%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PCTTUの今日の為替レートは、-20.39%変化しました。日中、通貨は1あたり16.0100の安値と17.4900の高値で取引されました。
PureCycle Technologies Inc - Unitダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
PCTTU News
- Purecycle Technologies stock hits 52-week high at 21.05 USD
- Purecycle Technologies stock hits 52-week high at $20.36
- Purecycle Technologies Holdings stock hits 52-week high at $19.38
- PureCycle Technologies validates Fair Value’s bearish signal with 32% drop
- PureCycle Technologies, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PCT)
