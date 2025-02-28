クォートセクション
PCTTU: PureCycle Technologies Inc - Unit

17.4900 USD 4.4800 (20.39%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PCTTUの今日の為替レートは、-20.39%変化しました。日中、通貨は1あたり16.0100の安値と17.4900の高値で取引されました。

PureCycle Technologies Inc - Unitダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
16.0100 17.4900
1年のレンジ
6.4900 21.9700
以前の終値
21.9700
始値
16.0100
買値
17.4900
買値
17.4930
安値
16.0100
高値
17.4900
出来高
3
1日の変化
-20.39%
1ヶ月の変化
16.29%
6ヶ月の変化
41.85%
1年の変化
142.58%
