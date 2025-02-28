CotizacionesSecciones
PCTTU: PureCycle Technologies Inc - Unit

17.4900 USD 4.4800 (20.39%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de PCTTU de hoy ha cambiado un -20.39%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 16.0100, mientras que el máximo ha alcanzado 17.4900.

Siga la dinámica de la pareja de divisas PureCycle Technologies Inc - Unit. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
16.0100 17.4900
Rango anual
6.4900 21.9700
Cierres anteriores
21.9700
Open
16.0100
Bid
17.4900
Ask
17.4930
Low
16.0100
High
17.4900
Volumen
3
Cambio diario
-20.39%
Cambio mensual
16.29%
Cambio a 6 meses
41.85%
Cambio anual
142.58%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B