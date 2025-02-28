Divisas / PCTTU
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
PCTTU: PureCycle Technologies Inc - Unit
17.4900 USD 4.4800 (20.39%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PCTTU de hoy ha cambiado un -20.39%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 16.0100, mientras que el máximo ha alcanzado 17.4900.
Siga la dinámica de la pareja de divisas PureCycle Technologies Inc - Unit. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- D1
- W1
- MN
PCTTU News
- Purecycle Technologies stock hits 52-week high at 21.05 USD
- Purecycle Technologies stock hits 52-week high at $20.36
- Purecycle Technologies Holdings stock hits 52-week high at $19.38
- PureCycle Technologies validates Fair Value’s bearish signal with 32% drop
- PureCycle Technologies, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PCT)
Rango diario
16.0100 17.4900
Rango anual
6.4900 21.9700
- Cierres anteriores
- 21.9700
- Open
- 16.0100
- Bid
- 17.4900
- Ask
- 17.4930
- Low
- 16.0100
- High
- 17.4900
- Volumen
- 3
- Cambio diario
- -20.39%
- Cambio mensual
- 16.29%
- Cambio a 6 meses
- 41.85%
- Cambio anual
- 142.58%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B