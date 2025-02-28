Devises / PCTTU
PCTTU: PureCycle Technologies Inc - Unit
17.4900 USD 4.4800 (20.39%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PCTTU a changé de -20.39% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 16.0100 et à un maximum de 17.4900.
Suivez la dynamique PureCycle Technologies Inc - Unit. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- D1
- W1
- MN
PCTTU Nouvelles
Range quotidien
16.0100 17.4900
Range Annuel
6.4900 21.9700
- Clôture Précédente
- 21.9700
- Ouverture
- 16.0100
- Bid
- 17.4900
- Ask
- 17.4930
- Plus Bas
- 16.0100
- Plus Haut
- 17.4900
- Volume
- 3
- Changement quotidien
- -20.39%
- Changement Mensuel
- 16.29%
- Changement à 6 Mois
- 41.85%
- Changement Annuel
- 142.58%
20 septembre, samedi