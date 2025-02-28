CotationsSections
PCTTU: PureCycle Technologies Inc - Unit

17.4900 USD 4.4800 (20.39%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PCTTU a changé de -20.39% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 16.0100 et à un maximum de 17.4900.

Suivez la dynamique PureCycle Technologies Inc - Unit. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
16.0100 17.4900
Range Annuel
6.4900 21.9700
Clôture Précédente
21.9700
Ouverture
16.0100
Bid
17.4900
Ask
17.4930
Plus Bas
16.0100
Plus Haut
17.4900
Volume
3
Changement quotidien
-20.39%
Changement Mensuel
16.29%
Changement à 6 Mois
41.85%
Changement Annuel
142.58%
20 septembre, samedi