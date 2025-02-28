Valute / PCTTU
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
PCTTU: PureCycle Technologies Inc - Unit
17.4900 USD 4.4800 (20.39%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PCTTU ha avuto una variazione del -20.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.0100 e ad un massimo di 17.4900.
Segui le dinamiche di PureCycle Technologies Inc - Unit. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- D1
- W1
- MN
PCTTU News
- Purecycle Technologies stock hits 52-week high at 21.05 USD
- Purecycle Technologies stock hits 52-week high at $20.36
- Purecycle Technologies Holdings stock hits 52-week high at $19.38
- PureCycle Technologies validates Fair Value’s bearish signal with 32% drop
- PureCycle Technologies, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PCT)
Intervallo Giornaliero
16.0100 17.4900
Intervallo Annuale
6.4900 21.9700
- Chiusura Precedente
- 21.9700
- Apertura
- 16.0100
- Bid
- 17.4900
- Ask
- 17.4930
- Minimo
- 16.0100
- Massimo
- 17.4900
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- -20.39%
- Variazione Mensile
- 16.29%
- Variazione Semestrale
- 41.85%
- Variazione Annuale
- 142.58%
20 settembre, sabato