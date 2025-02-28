QuotazioniSezioni
Valute / PCTTU
Tornare a Azioni

PCTTU: PureCycle Technologies Inc - Unit

17.4900 USD 4.4800 (20.39%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PCTTU ha avuto una variazione del -20.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.0100 e ad un massimo di 17.4900.

Segui le dinamiche di PureCycle Technologies Inc - Unit. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • D1
  • W1
  • MN

PCTTU News

Intervallo Giornaliero
16.0100 17.4900
Intervallo Annuale
6.4900 21.9700
Chiusura Precedente
21.9700
Apertura
16.0100
Bid
17.4900
Ask
17.4930
Minimo
16.0100
Massimo
17.4900
Volume
3
Variazione giornaliera
-20.39%
Variazione Mensile
16.29%
Variazione Semestrale
41.85%
Variazione Annuale
142.58%
20 settembre, sabato