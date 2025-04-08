FiyatlarBölümler
PCRX: Pacira BioSciences Inc

26.66 USD 0.01 (0.04%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PCRX fiyatı bugün 0.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 26.12 ve Yüksek fiyatı olarak 26.94 aralığında işlem gördü.

Pacira BioSciences Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
26.12 26.94
Yıllık aralık
14.72 27.64
Önceki kapanış
26.65
Açılış
26.27
Satış
26.66
Alış
26.96
Düşük
26.12
Yüksek
26.94
Hacim
974
Günlük değişim
0.04%
Aylık değişim
0.11%
6 aylık değişim
9.17%
Yıllık değişim
79.29%
21 Eylül, Pazar