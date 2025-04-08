Валюты / PCRX
PCRX: Pacira BioSciences Inc
26.51 USD 0.35 (1.30%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PCRX за сегодня изменился на -1.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.49, а максимальная — 27.08.
Следите за динамикой Pacira BioSciences Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PCRX
- Pacira BioSciences director Ceesay sells $64,005 in shares
- PharmaCorp signs $5.3 million deal to acquire Ontario pharmacy
- Pacira Pharmaceuticals stock hits 52-week high at $27.64
- PharmaCorp Rx completes fourth pharmacy acquisition for $2.4 million
- Pacira (PCRX) Q2 Revenue Rises 1.7%
- Pacira earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- Here's What Key Metrics Tell Us About Pacira (PCRX) Q2 Earnings
- Pacira (PCRX) Tops Q2 Earnings Estimates
- Pacira Q2 2025 slides: Revenue growth accelerates, margins expand amid strategic progress
- Pacira BioSciences: Worth Pondering, Strong Balance Sheet (NASDAQ:PCRX)
- Pacira BioSciences announces workforce reduction and facility changes
- PharmaCorp to acquire Western Canada pharmacy for $2.4 million
- Pacira BioSciences Debuts Inspiring New Film Highlighting One Patient’s Journey to Pain Relief and Innovation in Care at BIO 2025
- Impax Small Cap Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:PXSAX)
- Pacira BioSciences Unveils Three-Year Clinical Data Following a Single Local Administration of Investigational Gene Therapy, PCRX-201, in Patients with Moderate-to-Severe Osteoarthritis of the Knee
- Pacira BioSciences Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Grabar Law Office Investigates Claims on Behalf of Shareholders of Pacira Biosciences Inc. (PCRX)
- Pacira at RBC Conference: Strategic Growth and Gene Therapy Focus
- Pacira reports promising gene therapy data for knee osteoarthritis
- Pacira BioSciences soars 52% following InvestingPro’s October Fair Value alert
- Wolverine World Wide, Pacira BioSciences And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Beam Therapeutics (NASDAQ:BEAM), B2Gold (AMEX:BTG)
- Pacira BioSciences Remains A 'Buy' For Pain Management With The NOPAIN Act
- Pacira Settles Patent Dispute Over Exparel With Fresenius, Delays Pain Med' Generics Entry Until 2030, Stock Jumps - Pacira BioSciences (NASDAQ:PCRX)
- Marvell Technology, Nvidia, Tesla, Apple And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Apple (NASDAQ:AAPL), Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI)
Дневной диапазон
26.49 27.08
Годовой диапазон
14.72 27.64
- Предыдущее закрытие
- 26.86
- Open
- 26.74
- Bid
- 26.51
- Ask
- 26.81
- Low
- 26.49
- High
- 27.08
- Объем
- 1.275 K
- Дневное изменение
- -1.30%
- Месячное изменение
- -0.45%
- 6-месячное изменение
- 8.56%
- Годовое изменение
- 78.28%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.