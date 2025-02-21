PBJ hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Invesco Food & Beverage ETF hisse senedi 45.75 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 45.60 - 45.90 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 45.63 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 12 değerine ulaştı. PBJ canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Invesco Food & Beverage ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Invesco Food & Beverage ETF hisse senedi şu anda 45.75 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -1.59% ve USD değerlerini izler. PBJ hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

PBJ hisse senedi nasıl alınır? Invesco Food & Beverage ETF hisselerini şu anki 45.75 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 45.75 ve Ask 46.05 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 12 ve günlük değişim oranı -0.33% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte PBJ fiyat hareketlerini takip edin.

PBJ hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Invesco Food & Beverage ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 42.57 - 49.33 ve mevcut fiyatı 45.75 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 45.75 veya Ask 46.05 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.11% ve 6 aylık değişim oranı -2.29% değerlerini karşılaştırır. PBJ fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Invesco Food & Beverage ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Invesco Food & Beverage ETF hisse senedi yıllık olarak 49.33 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 42.57 - 49.33). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 45.63 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Invesco Food & Beverage ETF performansını takip edin.

Invesco Food & Beverage ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Invesco Food & Beverage ETF (PBJ) hisse senedi yıllık olarak en düşük 42.57 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 45.75 ve hareket ettiği yıllık aralık 42.57 - 49.33 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki PBJ fiyat hareketlerini izleyin.