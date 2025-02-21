- Genel bakış
PBJ: Invesco Food & Beverage ETF
PBJ fiyatı bugün 0.26% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 45.60 ve Yüksek fiyatı olarak 45.90 aralığında işlem gördü.
Invesco Food & Beverage ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
PBJ haberleri
Sıkça sorulan sorular
PBJ hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Invesco Food & Beverage ETF hisse senedi 45.75 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 45.60 - 45.90 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 45.63 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 12 değerine ulaştı. PBJ canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Invesco Food & Beverage ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
Invesco Food & Beverage ETF hisse senedi şu anda 45.75 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -1.59% ve USD değerlerini izler. PBJ hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
PBJ hisse senedi nasıl alınır?
Invesco Food & Beverage ETF hisselerini şu anki 45.75 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 45.75 ve Ask 46.05 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 12 ve günlük değişim oranı -0.33% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte PBJ fiyat hareketlerini takip edin.
PBJ hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Invesco Food & Beverage ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 42.57 - 49.33 ve mevcut fiyatı 45.75 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 45.75 veya Ask 46.05 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.11% ve 6 aylık değişim oranı -2.29% değerlerini karşılaştırır. PBJ fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Invesco Food & Beverage ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Invesco Food & Beverage ETF hisse senedi yıllık olarak 49.33 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 42.57 - 49.33). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 45.63 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Invesco Food & Beverage ETF performansını takip edin.
Invesco Food & Beverage ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Invesco Food & Beverage ETF (PBJ) hisse senedi yıllık olarak en düşük 42.57 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 45.75 ve hareket ettiği yıllık aralık 42.57 - 49.33 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki PBJ fiyat hareketlerini izleyin.
PBJ hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Invesco Food & Beverage ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 45.63 ve yıllık değişim oranı -1.59% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 45.63
- Açılış
- 45.90
- Satış
- 45.75
- Alış
- 46.05
- Düşük
- 45.60
- Yüksek
- 45.90
- Hacim
- 12
- Günlük değişim
- 0.26%
- Aylık değişim
- 0.11%
- 6 aylık değişim
- -2.29%
- Yıllık değişim
- -1.59%
- 4.651%