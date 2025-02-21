- Aperçu
PBJ: Invesco Food & Beverage ETF
Le taux de change de PBJ a changé de 0.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 45.60 et à un maximum de 45.90.
Suivez la dynamique Invesco Food & Beverage ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PBJ Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action PBJ aujourd'hui ?
L'action Invesco Food & Beverage ETF est cotée à 45.75 aujourd'hui. Elle se négocie dans 45.60 - 45.90, a clôturé hier à 45.63 et son volume d'échange a atteint 12. Le graphique en temps réel du cours de PBJ présente ces mises à jour.
L'action Invesco Food & Beverage ETF verse-t-elle des dividendes ?
Invesco Food & Beverage ETF est actuellement valorisé à 45.75. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -1.59% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de PBJ.
Comment acheter des actions PBJ ?
Vous pouvez acheter des actions Invesco Food & Beverage ETF au cours actuel de 45.75. Les ordres sont généralement placés à proximité de 45.75 ou de 46.05, le 12 et le -0.33% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de PBJ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action PBJ ?
Investir dans Invesco Food & Beverage ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 42.57 - 49.33 et le prix actuel 45.75. Beaucoup comparent 0.11% et -2.29% avant de passer des ordres à 45.75 ou 46.05. Consultez le graphique du cours de PBJ en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Invesco Food & Beverage ETF ?
Le cours le plus élevé de Invesco Food & Beverage ETF l'année dernière était 49.33. Au cours de 42.57 - 49.33, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 45.63 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Invesco Food & Beverage ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Invesco Food & Beverage ETF ?
Le cours le plus bas de Invesco Food & Beverage ETF (PBJ) sur l'année a été 42.57. Sa comparaison avec 45.75 et 42.57 - 49.33 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de PBJ sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action PBJ a-t-elle été divisée ?
Invesco Food & Beverage ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 45.63 et -1.59% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 45.63
- Ouverture
- 45.90
- Bid
- 45.75
- Ask
- 46.05
- Plus Bas
- 45.60
- Plus Haut
- 45.90
- Volume
- 12
- Changement quotidien
- 0.26%
- Changement Mensuel
- 0.11%
- Changement à 6 Mois
- -2.29%
- Changement Annuel
- -1.59%
- Act
- 3.715 M
- Fcst
- 3.334 M
- Prev
- 1.792 M
- Act
- -0.763 M
- Fcst
- -0.205 M
- Prev
- -0.271 M
- Act
- 4.117%
- Fcst
- Prev
- 4.033%
- Act
-
- Fcst
- Prev