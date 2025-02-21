QuotazioniSezioni
Valute / PBJ
PBJ: Invesco Food & Beverage ETF

45.75 USD 0.12 (0.26%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PBJ ha avuto una variazione del 0.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 45.60 e ad un massimo di 45.90.

Segui le dinamiche di Invesco Food & Beverage ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

PBJ News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni PBJ oggi?

Oggi le azioni Invesco Food & Beverage ETF sono prezzate a 45.75. Viene scambiato all'interno di 45.60 - 45.90, la chiusura di ieri è stata 45.63 e il volume degli scambi ha raggiunto 12. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PBJ mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Invesco Food & Beverage ETF pagano dividendi?

Invesco Food & Beverage ETF è attualmente valutato a 45.75. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.59% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PBJ.

Come acquistare azioni PBJ?

Puoi acquistare azioni Invesco Food & Beverage ETF al prezzo attuale di 45.75. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 45.75 o 46.05, mentre 12 e -0.33% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PBJ sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni PBJ?

Investire in Invesco Food & Beverage ETF implica considerare l'intervallo annuale 42.57 - 49.33 e il prezzo attuale 45.75. Molti confrontano 0.11% e -2.29% prima di effettuare ordini su 45.75 o 46.05. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PBJ con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Invesco Food & Beverage ETF?

Il prezzo massimo di Invesco Food & Beverage ETF nell'ultimo anno è stato 49.33. All'interno di 42.57 - 49.33, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 45.63 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Invesco Food & Beverage ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Invesco Food & Beverage ETF?

Il prezzo più basso di Invesco Food & Beverage ETF (PBJ) nel corso dell'anno è stato 42.57. Confrontandolo con gli attuali 45.75 e 42.57 - 49.33 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PBJ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PBJ?

Invesco Food & Beverage ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 45.63 e -1.59%.

Intervallo Giornaliero
45.60 45.90
Intervallo Annuale
42.57 49.33
Chiusura Precedente
45.63
Apertura
45.90
Bid
45.75
Ask
46.05
Minimo
45.60
Massimo
45.90
Volume
12
Variazione giornaliera
0.26%
Variazione Mensile
0.11%
Variazione Semestrale
-2.29%
Variazione Annuale
-1.59%
08 ottobre, mercoledì
13:30
USD
Discorso del Vicepresidente per la Supervisione Barr della Fed
Agire
Fcst
Prev
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA
Agire
3.715 M
Fcst
3.334 M
Prev
1.792 M
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing
Agire
-0.763 M
Fcst
-0.205 M
Prev
-0.271 M
17:00
USD
Asta di Banconote a 10 anni
Agire
4.117%
Fcst
Prev
4.033%
18:00
USD
Verbali FOMC
Agire
Fcst
Prev
21:45
USD
Discorso del Vicepresidente per la Supervisione Barr della Fed
Agire
Fcst
Prev