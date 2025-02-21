- Panoramica
PBJ: Invesco Food & Beverage ETF
Il tasso di cambio PBJ ha avuto una variazione del 0.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 45.60 e ad un massimo di 45.90.
Segui le dinamiche di Invesco Food & Beverage ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
PBJ News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni PBJ oggi?
Oggi le azioni Invesco Food & Beverage ETF sono prezzate a 45.75. Viene scambiato all'interno di 45.60 - 45.90, la chiusura di ieri è stata 45.63 e il volume degli scambi ha raggiunto 12. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PBJ mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Invesco Food & Beverage ETF pagano dividendi?
Invesco Food & Beverage ETF è attualmente valutato a 45.75. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.59% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PBJ.
Come acquistare azioni PBJ?
Puoi acquistare azioni Invesco Food & Beverage ETF al prezzo attuale di 45.75. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 45.75 o 46.05, mentre 12 e -0.33% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PBJ sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni PBJ?
Investire in Invesco Food & Beverage ETF implica considerare l'intervallo annuale 42.57 - 49.33 e il prezzo attuale 45.75. Molti confrontano 0.11% e -2.29% prima di effettuare ordini su 45.75 o 46.05. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PBJ con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Invesco Food & Beverage ETF?
Il prezzo massimo di Invesco Food & Beverage ETF nell'ultimo anno è stato 49.33. All'interno di 42.57 - 49.33, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 45.63 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Invesco Food & Beverage ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Invesco Food & Beverage ETF?
Il prezzo più basso di Invesco Food & Beverage ETF (PBJ) nel corso dell'anno è stato 42.57. Confrontandolo con gli attuali 45.75 e 42.57 - 49.33 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PBJ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PBJ?
Invesco Food & Beverage ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 45.63 e -1.59%.
