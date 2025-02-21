- Обзор рынка
PBJ: Invesco Food & Beverage ETF
Курс PBJ за сегодня изменился на 0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.60, а максимальная — 45.90.
Следите за динамикой Invesco Food & Beverage ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PBJ
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PBJ сегодня?
Invesco Food & Beverage ETF (PBJ) сегодня оценивается на уровне 45.75. Инструмент торгуется в пределах 45.60 - 45.90, вчерашнее закрытие составило 45.63, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PBJ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Food & Beverage ETF?
Invesco Food & Beverage ETF в настоящее время оценивается в 45.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.59% и USD. Отслеживайте движения PBJ на графике в реальном времени.
Как купить акции PBJ?
Вы можете купить акции Invesco Food & Beverage ETF (PBJ) по текущей цене 45.75. Ордера обычно размещаются около 45.75 или 46.05, тогда как 12 и -0.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PBJ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PBJ?
Инвестирование в Invesco Food & Beverage ETF предполагает учет годового диапазона 42.57 - 49.33 и текущей цены 45.75. Многие сравнивают 0.11% и -2.29% перед размещением ордеров на 45.75 или 46.05. Изучайте ежедневные изменения цены PBJ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco Food & Beverage ETF?
Самая высокая цена Invesco Food & Beverage ETF (PBJ) за последний год составила 49.33. Акции заметно колебались в пределах 42.57 - 49.33, сравнение с 45.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Food & Beverage ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco Food & Beverage ETF?
Самая низкая цена Invesco Food & Beverage ETF (PBJ) за год составила 42.57. Сравнение с текущими 45.75 и 42.57 - 49.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PBJ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PBJ?
В прошлом Invesco Food & Beverage ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.63 и -1.59% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 45.63
- Open
- 45.90
- Bid
- 45.75
- Ask
- 46.05
- Low
- 45.60
- High
- 45.90
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- 0.26%
- Месячное изменение
- 0.11%
- 6-месячное изменение
- -2.29%
- Годовое изменение
- -1.59%
