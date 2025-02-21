Invesco Food & Beverage ETF (PBJ) сегодня оценивается на уровне 45.75. Инструмент торгуется в пределах 45.60 - 45.90, вчерашнее закрытие составило 45.63, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PBJ в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco Food & Beverage ETF?

Самая высокая цена Invesco Food & Beverage ETF (PBJ) за последний год составила 49.33. Акции заметно колебались в пределах 42.57 - 49.33, сравнение с 45.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Food & Beverage ETF на графике в реальном времени.