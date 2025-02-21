КотировкиРазделы
PBJ: Invesco Food & Beverage ETF

45.75 USD 0.12 (0.26%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PBJ за сегодня изменился на 0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.60, а максимальная — 45.90.

Следите за динамикой Invesco Food & Beverage ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PBJ сегодня?

Invesco Food & Beverage ETF (PBJ) сегодня оценивается на уровне 45.75. Инструмент торгуется в пределах 45.60 - 45.90, вчерашнее закрытие составило 45.63, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PBJ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Food & Beverage ETF?

Invesco Food & Beverage ETF в настоящее время оценивается в 45.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.59% и USD. Отслеживайте движения PBJ на графике в реальном времени.

Как купить акции PBJ?

Вы можете купить акции Invesco Food & Beverage ETF (PBJ) по текущей цене 45.75. Ордера обычно размещаются около 45.75 или 46.05, тогда как 12 и -0.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PBJ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PBJ?

Инвестирование в Invesco Food & Beverage ETF предполагает учет годового диапазона 42.57 - 49.33 и текущей цены 45.75. Многие сравнивают 0.11% и -2.29% перед размещением ордеров на 45.75 или 46.05. Изучайте ежедневные изменения цены PBJ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco Food & Beverage ETF?

Самая высокая цена Invesco Food & Beverage ETF (PBJ) за последний год составила 49.33. Акции заметно колебались в пределах 42.57 - 49.33, сравнение с 45.63 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Food & Beverage ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco Food & Beverage ETF?

Самая низкая цена Invesco Food & Beverage ETF (PBJ) за год составила 42.57. Сравнение с текущими 45.75 и 42.57 - 49.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PBJ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PBJ?

В прошлом Invesco Food & Beverage ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.63 и -1.59% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
45.60 45.90
Годовой диапазон
42.57 49.33
Предыдущее закрытие
45.63
Open
45.90
Bid
45.75
Ask
46.05
Low
45.60
High
45.90
Объем
12
Дневное изменение
0.26%
Месячное изменение
0.11%
6-месячное изменение
-2.29%
Годовое изменение
-1.59%
