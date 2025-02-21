报价部分
货币 / PBJ
PBJ: Invesco Food & Beverage ETF

45.75 USD 0.12 (0.26%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日PBJ汇率已更改0.26%。当日，交易品种以低点45.60和高点45.90进行交易。

关注Invesco Food & Beverage ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

PBJ新闻

常见问题解答

PBJ股票今天的价格是多少？

Invesco Food & Beverage ETF股票今天的定价为45.75。它在45.60 - 45.90范围内交易，昨天的收盘价为45.63，交易量达到12。PBJ的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco Food & Beverage ETF股票是否支付股息？

Invesco Food & Beverage ETF目前的价值为45.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.59%和USD。实时查看图表以跟踪PBJ走势。

如何购买PBJ股票？

您可以以45.75的当前价格购买Invesco Food & Beverage ETF股票。订单通常设置在45.75或46.05附近，而12和-0.33%显示市场活动。立即关注PBJ的实时图表更新。

如何投资PBJ股票？

投资Invesco Food & Beverage ETF需要考虑年度范围42.57 - 49.33和当前价格45.75。许多人在以45.75或46.05下订单之前，会比较0.11%和。实时查看PBJ价格图表，了解每日变化。

Invesco Food & Beverage ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco Food & Beverage ETF的最高价格是49.33。在42.57 - 49.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Food & Beverage ETF的绩效。

Invesco Food & Beverage ETF股票的最低价格是多少？

Invesco Food & Beverage ETF（PBJ）的最低价格为42.57。将其与当前的45.75和42.57 - 49.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PBJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PBJ股票是什么时候拆分的？

Invesco Food & Beverage ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.63和-1.59%中可见。

日范围
45.60 45.90
年范围
42.57 49.33
前一天收盘价
45.63
开盘价
45.90
卖价
45.75
买价
46.05
最低价
45.60
最高价
45.90
交易量
12
日变化
0.26%
月变化
0.11%
6个月变化
-2.29%
年变化
-1.59%
