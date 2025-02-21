PBJ: Invesco Food & Beverage ETF
今日PBJ汇率已更改0.26%。当日，交易品种以低点45.60和高点45.90进行交易。
关注Invesco Food & Beverage ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
PBJ新闻
常见问题解答
PBJ股票今天的价格是多少？
Invesco Food & Beverage ETF股票今天的定价为45.75。它在45.60 - 45.90范围内交易，昨天的收盘价为45.63，交易量达到12。PBJ的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco Food & Beverage ETF股票是否支付股息？
Invesco Food & Beverage ETF目前的价值为45.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.59%和USD。实时查看图表以跟踪PBJ走势。
如何购买PBJ股票？
您可以以45.75的当前价格购买Invesco Food & Beverage ETF股票。订单通常设置在45.75或46.05附近，而12和-0.33%显示市场活动。立即关注PBJ的实时图表更新。
如何投资PBJ股票？
投资Invesco Food & Beverage ETF需要考虑年度范围42.57 - 49.33和当前价格45.75。许多人在以45.75或46.05下订单之前，会比较0.11%和。实时查看PBJ价格图表，了解每日变化。
Invesco Food & Beverage ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco Food & Beverage ETF的最高价格是49.33。在42.57 - 49.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Food & Beverage ETF的绩效。
Invesco Food & Beverage ETF股票的最低价格是多少？
Invesco Food & Beverage ETF（PBJ）的最低价格为42.57。将其与当前的45.75和42.57 - 49.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PBJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PBJ股票是什么时候拆分的？
Invesco Food & Beverage ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.63和-1.59%中可见。
- 前一天收盘价
- 45.63
- 开盘价
- 45.90
- 卖价
- 45.75
- 买价
- 46.05
- 最低价
- 45.60
- 最高价
- 45.90
- 交易量
- 12
- 日变化
- 0.26%
- 月变化
- 0.11%
- 6个月变化
- -2.29%
- 年变化
- -1.59%
- 实际值
- 4.651%