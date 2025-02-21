- Panorámica
PBJ: Invesco Food & Beverage ETF
El tipo de cambio de PBJ de hoy ha cambiado un -0.70%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 45.33, mientras que el máximo ha alcanzado 45.80.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco Food & Beverage ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PBJ News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de PBJ hoy?
Invesco Food & Beverage ETF (PBJ) se evalúa hoy en 45.43. El instrumento se negocia dentro de 45.33 - 45.80; el cierre de ayer ha sido 45.75 y el volumen comercial ha alcanzado 11. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios PBJ en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Invesco Food & Beverage ETF?
Invesco Food & Beverage ETF se evalúa actualmente en 45.43. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -2.28% y USD. Monitoree los movimientos de PBJ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de PBJ?
Puede comprar acciones de Invesco Food & Beverage ETF (PBJ) al precio actual de 45.43. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 45.43 o 45.73, mientras que 11 y -0.81% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de PBJ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de PBJ?
Invertir en Invesco Food & Beverage ETF implica tener en cuenta el rango anual 42.57 - 49.33 y el precio actual 45.43. Muchos comparan -0.59% y -2.97% antes de colocar órdenes en 45.43 o 45.73. Estudie los cambios diarios de precios de PBJ en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Invesco Food & Beverage ETF?
El precio más alto de Invesco Food & Beverage ETF (PBJ) en el último año ha sido 49.33. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 42.57 - 49.33, una comparación con 45.75 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Invesco Food & Beverage ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Invesco Food & Beverage ETF?
El precio más bajo de Invesco Food & Beverage ETF (PBJ) para el año ha sido 42.57. La comparación con los actuales 45.43 y 42.57 - 49.33 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de PBJ en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de PBJ?
En el pasado, Invesco Food & Beverage ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 45.75 y -2.28% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 45.75
- Open
- 45.80
- Bid
- 45.43
- Ask
- 45.73
- Low
- 45.33
- High
- 45.80
- Volumen
- 11
- Cambio diario
- -0.70%
- Cambio mensual
- -0.59%
- Cambio a 6 meses
- -2.97%
- Cambio anual
- -2.28%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.734%
- Pronós.
- Prev.
- 4.651%