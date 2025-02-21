CotizacionesSecciones
PBJ: Invesco Food & Beverage ETF

45.43 USD 0.32 (0.70%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de PBJ de hoy ha cambiado un -0.70%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 45.33, mientras que el máximo ha alcanzado 45.80.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco Food & Beverage ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

PBJ News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de PBJ hoy?

Invesco Food & Beverage ETF (PBJ) se evalúa hoy en 45.43. El instrumento se negocia dentro de 45.33 - 45.80; el cierre de ayer ha sido 45.75 y el volumen comercial ha alcanzado 11. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios PBJ en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Invesco Food & Beverage ETF?

Invesco Food & Beverage ETF se evalúa actualmente en 45.43. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -2.28% y USD. Monitoree los movimientos de PBJ en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de PBJ?

Puede comprar acciones de Invesco Food & Beverage ETF (PBJ) al precio actual de 45.43. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 45.43 o 45.73, mientras que 11 y -0.81% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de PBJ en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de PBJ?

Invertir en Invesco Food & Beverage ETF implica tener en cuenta el rango anual 42.57 - 49.33 y el precio actual 45.43. Muchos comparan -0.59% y -2.97% antes de colocar órdenes en 45.43 o 45.73. Estudie los cambios diarios de precios de PBJ en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Invesco Food & Beverage ETF?

El precio más alto de Invesco Food & Beverage ETF (PBJ) en el último año ha sido 49.33. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 42.57 - 49.33, una comparación con 45.75 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Invesco Food & Beverage ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Invesco Food & Beverage ETF?

El precio más bajo de Invesco Food & Beverage ETF (PBJ) para el año ha sido 42.57. La comparación con los actuales 45.43 y 42.57 - 49.33 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de PBJ en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de PBJ?

En el pasado, Invesco Food & Beverage ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 45.75 y -2.28% después de las acciones corporativas.

Rango diario
45.33 45.80
Rango anual
42.57 49.33
Cierres anteriores
45.75
Open
45.80
Bid
45.43
Ask
45.73
Low
45.33
High
45.80
Volumen
11
Cambio diario
-0.70%
Cambio mensual
-0.59%
Cambio a 6 meses
-2.97%
Cambio anual
-2.28%
09 octubre, jueves
12:30
USD
Discurso del Presidente del Sistema de la Reserva Federal, Jerome Powell
Act.
Pronós.
Prev.
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
Prev.
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
Prev.
12:35
USD
Discurso de la Gobernadora de la Fed, Michelle Bowman
Act.
Pronós.
Prev.
12:45
USD
Discurso de la Gobernadora de la Fed, Michelle Bowman
Act.
Pronós.
Prev.
16:00
USD
Informe sobre la Valoración de la Oferta y la Demanda en la Agricultura Mundial
Act.
Pronós.
Prev.
16:45
USD
Discurso de Michael Barr, Vicepresidente de la Reserva Federal para la Supervisión
Act.
Pronós.
Prev.
17:00
USD
Subasta de Bonos del Estado a 30 Años
Act.
4.734%
Pronós.
Prev.
4.651%
19:45
USD
Discurso de la Gobernadora de la Fed, Michelle Bowman
Act.
Pronós.
Prev.