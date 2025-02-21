- 概要
PBJ: Invesco Food & Beverage ETF
PBJの今日の為替レートは、-0.70%変化しました。日中、通貨は1あたり45.33の安値と45.80の高値で取引されました。
Invesco Food & Beverage ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PBJ News
よくあるご質問
PBJ株の現在の価格は？
Invesco Food & Beverage ETFの株価は本日45.43です。45.33 - 45.80内で取引され、前日の終値は45.75、取引量は11に達しました。PBJのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Invesco Food & Beverage ETFの株は配当を出しますか？
Invesco Food & Beverage ETFの現在の価格は45.43です。配当方針は会社によりますが、投資家は-2.28%やUSDにも注目します。PBJの動きはライブチャートで確認できます。
PBJ株を買う方法は？
Invesco Food & Beverage ETFの株は現在45.43で購入可能です。注文は通常45.43または45.73付近で行われ、11や-0.81%が市場の動きを示します。PBJの最新情報はライブチャートで確認できます。
PBJ株に投資する方法は？
Invesco Food & Beverage ETFへの投資では、年間の値幅42.57 - 49.33と現在の45.43を考慮します。注文は多くの場合45.43や45.73で行われる前に、-0.59%や-2.97%と比較されます。PBJの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Invesco Food & Beverage ETFの株の最高値は？
Invesco Food & Beverage ETFの過去1年の最高値は49.33でした。42.57 - 49.33内で株価は大きく変動し、45.75と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco Food & Beverage ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Invesco Food & Beverage ETFの株の最低値は？
Invesco Food & Beverage ETF(PBJ)の年間最安値は42.57でした。現在の45.43や42.57 - 49.33と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PBJの動きはライブチャートで確認できます。
PBJの株式分割はいつ行われましたか？
Invesco Food & Beverage ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、45.75、-2.28%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 45.75
- 始値
- 45.80
- 買値
- 45.43
- 買値
- 45.73
- 安値
- 45.33
- 高値
- 45.80
- 出来高
- 11
- 1日の変化
- -0.70%
- 1ヶ月の変化
- -0.59%
- 6ヶ月の変化
- -2.97%
- 1年の変化
- -2.28%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.734%
- 期待
- 前
- 4.651%