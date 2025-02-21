クォートセクション
通貨 / PBJ
PBJ: Invesco Food & Beverage ETF

45.43 USD 0.32 (0.70%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PBJの今日の為替レートは、-0.70%変化しました。日中、通貨は1あたり45.33の安値と45.80の高値で取引されました。

Invesco Food & Beverage ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

PBJ株の現在の価格は？

Invesco Food & Beverage ETFの株価は本日45.43です。45.33 - 45.80内で取引され、前日の終値は45.75、取引量は11に達しました。PBJのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Invesco Food & Beverage ETFの株は配当を出しますか？

Invesco Food & Beverage ETFの現在の価格は45.43です。配当方針は会社によりますが、投資家は-2.28%やUSDにも注目します。PBJの動きはライブチャートで確認できます。

PBJ株を買う方法は？

Invesco Food & Beverage ETFの株は現在45.43で購入可能です。注文は通常45.43または45.73付近で行われ、11や-0.81%が市場の動きを示します。PBJの最新情報はライブチャートで確認できます。

PBJ株に投資する方法は？

Invesco Food & Beverage ETFへの投資では、年間の値幅42.57 - 49.33と現在の45.43を考慮します。注文は多くの場合45.43や45.73で行われる前に、-0.59%や-2.97%と比較されます。PBJの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Invesco Food & Beverage ETFの株の最高値は？

Invesco Food & Beverage ETFの過去1年の最高値は49.33でした。42.57 - 49.33内で株価は大きく変動し、45.75と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco Food & Beverage ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Invesco Food & Beverage ETFの株の最低値は？

Invesco Food & Beverage ETF(PBJ)の年間最安値は42.57でした。現在の45.43や42.57 - 49.33と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PBJの動きはライブチャートで確認できます。

PBJの株式分割はいつ行われましたか？

Invesco Food & Beverage ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、45.75、-2.28%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
45.33 45.80
1年のレンジ
42.57 49.33
以前の終値
45.75
始値
45.80
買値
45.43
買値
45.73
安値
45.33
高値
45.80
出来高
11
1日の変化
-0.70%
1ヶ月の変化
-0.59%
6ヶ月の変化
-2.97%
1年の変化
-2.28%
