- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
PBJ: Invesco Food & Beverage ETF
PBJ 환율이 오늘 0.26%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 45.60이고 고가는 45.90이었습니다.
Invesco Food & Beverage ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PBJ News
- Why Is This the Best Time to Bet on Consumer Staples ETFs?
- Precious Metals Surge
- PBJ: Consumer Staples Dashboard For September 2025 (NYSEARCA:PBJ)
- How to Play Back-to-School Season With ETFs & Stocks
- U.S. Inflation Trends And Consumer Behavior
- Invest Like Warren Buffett With These ETFs
- Q2 2025 U.S. Retail Preview: Retailers Shift Supply Chains Amid Tariff Pressures
- U.S. Retail/Restaurant 2025 Mid-Year Outlook
- Weekly Commentary: 'Real Economy Sphere Vs. Financial Sphere' Q1 2025 Z.1
- Vacation Plans Shrink With Consumer Confidence
- US Food And Agri Trade Deficit Still Key In Future Talks With EU
- Mixed Results, Clear Signals: Navigating Resource Equities In A Shifting Macro Landscape
- China’s Measured Tariff Response Keeps Negotiation Hopes Alive
- Why The EU's New Agri-Focused Vision Matters For The Food Industry
자주 묻는 질문
오늘 PBJ 주식의 가격은?
Invesco Food & Beverage ETF 주식은 당일 45.75에 가격이 책정되며 45.60 - 45.90 내에서 거래되고 어제의 종가는 45.63 였고 거래 볼륨은 12이었습니다. PBJ의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.
Invesco Food & Beverage ETF 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?
Invesco Food & Beverage ETF은 현재 45.75로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 -1.59% 및 USD를 지켜 봅니다. PBJ의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.
PBJ 주식을 매수하는 방법은?
Invesco Food & Beverage ETF의 주식을 현재 45.75의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 46.05 근처로 접수되며 12 및 -0.33%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 PBJ의 업데이트를 확인해 보세요.
PBJ 주식에 투자하는 방법은?
Invesco Food & Beverage ETF에 대한 투자시에는 연간 변동폭 42.57 - 49.33 및 현재 가격 45.75을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 0.11% 및 -2.29%를 비교합니다. PBJ 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.
Invesco Food & Beverage ETF 주식 최고가는?
지난해 Invesco Food & Beverage ETF의 최고가는 49.33였습니다. 42.57 - 49.33 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 45.63와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 Invesco Food & Beverage ETF의 움직임을 살펴보세요.
Invesco Food & Beverage ETF 최저가는?
연중 Invesco Food & Beverage ETF (PBJ)의 최저 가격은 42.57였습니다. 현재 45.75 및 42.57 - 49.33와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. PBJ의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.
PBJ 주식의 분할은 언제였는지?
Invesco Food & Beverage ETF은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 45.63 및 -1.59%에서 볼 수 있습니다.
- 이전 종가
- 45.63
- 시가
- 45.90
- Bid
- 45.75
- Ask
- 46.05
- 저가
- 45.60
- 고가
- 45.90
- 볼륨
- 12
- 일일 변동
- 0.26%
- 월 변동
- 0.11%
- 6개월 변동
- -2.29%
- 년간 변동율
- -1.59%
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
- 3.715 M
- 예측값
- 3.334 M
- 훑어보기
- 1.792 M
- 활동
- -0.763 M
- 예측값
- -0.205 M
- 훑어보기
- -0.271 M
- 활동
- 4.117%
- 예측값
- 훑어보기
- 4.033%
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기